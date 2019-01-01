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5 yıldır kayıp olan kedi sahibine geri döndü

İngiltere'nin South Gloucestershire bölgesinde Kingswood kasabasında 5 yıl önce kaybolan Roxy isimli kedi, sahibine geri döndü.

01 Ocak 2019 Salı 14:06
5 yıldır kayıp olan kedi sahibine geri döndü

İngiltere'de beş yıldır kayıp olan bir kedi sahiplerine geri döndü.

İngiltere'nin South Gloucestershire bölgesinde Kingswood kasabasında Roxy adındaki yedi yaşındaki kedi, 2013 yılında veterinere götürüldüğü sırada kaçmıştı.

Roxy'nin 35 yaşındaki sahibi Vicky Stokes, kedisinin bulunması için sokaklara poster asmıştı, ancak çabaları sonuçsuz kalmıştı.

Roxy'nin yeniden ortaya çıkışı ise kesinlikle bu ilanlarla olmadı.

Vicky Stokes'un komşularından biri olan Amy Ward, bahçesinde bir anda dolaşmaya başlayan kediden ilk başlarda çok korkmuş ve hatta tırmalanmıştı.

Ancak zamanla hayvanın güvenini kazanan Ward, kediyi veterinere götürdüğünde ise gerçek ortaya çıktı.

Kedide mikroçip olması sayesinde, bu hayvanın beş yıl önce kaybolan Roxy olduğu anlaşıldı.

'Bir Noel mucizesi'

Kedinin kaybolmasının ardından taşınan ve iki çocuk dünyaya getiren Stokes'a 29 Aralık'ta bir telefon geldi.

Stokes, bu anı, "Tam bir Noel mucizesi, çok mutluyuz. Öldüğünü sanmıştık ama iyi gözüküyor, Amy'yi ona bize getirdiği için minnettarız" diyerek özetliyor.

Her ne kadar kaybolduğundan beri aileye iki çocuk ve üç kedi gelse de Roxy, kavuştuğundan beri sahibinin yatağında uyumayı tercih ediyor.

BBC Türkçe

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 14:06
  1. 5 yıldır kayıp olan kedi sahibine geri döndü
  2. İngiltere
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  5. Kedi Roxy

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