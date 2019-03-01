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5. Türk Dünyası Tiyatro Günleri başlıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen ve bu yıl beşincisi düzenlenecek olan Türk Dünyası Tiyatro Günleri 2-16 Mart 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

01 Mart 2019 Cuma 14:06
5. Türk Dünyası Tiyatro Günleri başlıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen ve bu yıl beşincisi düzenlenecek olan Türk Dünyası Tiyatro Günleri 2-16 Mart 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.


Türk dünyasının ortak paydasını, sevincini, kültürünü, sanatın en güçlü dalı tiyatro ile harmanlayarak vatandaşlar arasında köprü kuran Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersinlilere sanat dolu günler yaşatacak. İki hafta boyunca Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleşecek olan Türk Dünyası Tiyatro Günleri’nde Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Gagavuzya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Tataristan’dan gelen tiyatro grupları, Türk milletinin köklü tarihini tiyatro sayesinde vatandaşlara aktaracak.


Ortak Türk kültürünü Mersinlilerle buluşturacak tiyatro günleri, 2 Mart Cumartesi günü Azerbaycan Rusya Dağıstan Devlet Dram Tiyatrosu’nun ‘Dağılan Tifaq’ adlı oyunuyla perdelerini açacak. Tataristan Cumhuriyet Buinsk İlçesi Yaktılık Halk Tiyatrosu ise ‘Kader Sınavı’ adlı oyunla 5 Mart Salı günü izleyiciyle buluşacak. 7 Mart Perşembe günü Özbekistan Semerkant Bölgesi Kukla Tiyatrosu’nun ‘Yıldız Ulutbek’ adlı oyununun sahneleneceği etkinlikte, 9 Mart Cumartesi günü de Kazakistan Aktobe Bölgesi T. Ahtanova Fram Tiyatrosu ‘Hamlet’ oyunu ile sanatseverlerin karşısına çıkacak. KKTC Güzelyurt Belediyesi Şehir Tiyatrosu ‘Şenlik Çıkmazı’ oyunuyla 12 Mart Salı günü sahne alırken, programın son günü olan 16 Mart Cumartesi günü ise Gagavuzya Tiyatrosu ‘Gururlu Köy’ oyunuyla Mersinlilerle buluşacak. Tüm oyunlar saat 19.30’da başlayacak.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 14:06
  1. sanat
  2. kültür
  3. sergi

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