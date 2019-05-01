5. Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu'nun ardından





EDİRNE (AA) - Türk, Yunan, Bulgar Dostluk Gurubu Derneği (TUYUB) Başkanı Önder Akdağ, pazar günü koşulan 5. Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu'nda bazı atletlerin yarışı sabote etmeye yönelik hareketlerde bulunduğunu iddia etti.

TUYUB Başkanı Akdağ, dernek binasında düzenlediği basın toplantısında, maratonun küçük aksaklıklar dışında sorunsuz şekilde tamamlandığını söyledi.

Maratonda yerli ve yabancı yüzlerce atletin koştuğunu ifade eden Akdağ, "Bu tür spor etkinliklerinde maalesef bazen aksaklıklar ve sorunlar yaşanabiliyor. Bazı sporcular haklarının yendiğini iddia edebiliyor, itirazlar oluyor. Bunlar doğal şeyler. Bu anlamda öz eleştiri yapmaktan kaçınmıyoruz. Bir sorun varsa, bunu yönetim olarak üstleniriz. Kaldı ki bu maratonun organizasyonunu biz yapabiliriz ama denetlemesi ve kontrolü Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından yapılıyor." dedi.

Bazı sporcuların 10 kilometre etabı dönüşünü hakemlerin uyarısına rağmen dikkate almadığını öne süren Akdağ, "Hakemler işaretini verir ve uyarısını yapar. Kimseyi kolundan tutup, 'Dönüşü kaçırdın.' diye geri getirmez. Buradaki sorumluluk, ilk olarak sporcuya aittir." diye konuştu.

Maratonun başarısını gölgelemeye çalışanların olduğunu ileri süren Akdağ, şunları kaydetti:

"Orada Hasan Tek ve Elif Mert adlı sporcular, en büyük itirazı yapanlardı. Hasan Tek, kendisinin milli atlet olduğunu söylüyor ancak federasyondan baktığımızda hiç milli olmamış. O gün tamamen maratonu sabote etmek için bir takım hareketlerde bulunmuştur. Ben böyle olduğunu düşünüyorum. Diğer arkadaşımız Elif Mert, dönüşü kaçırarak diskalifiye olmuştur. Bitiş çizgisinde yaptıklarını hep beraber gördük. Sporcular ahlaklı olmalıdır. Kaldı ki bir hata sonucu diskalifiye oldun, bu hakkı aramanın yolu, 'Ben milli atletim.' deyip, kendini yere atmak değildir. Dilekçeni yazar, gerekli itirazları yaparsın. Hakkını doğru zeminde ve doğru yerde ararsın. Kendini yerlere atıyorsan, o zaman bunun altında başka bir şey vardır."

Edirne Valiliği, Edirne Belediyesi, sivil toplum kuruluşları ve kentteki bazı iş insanlarının katkılarıyla maratonu gerçekleştirdiklerini anlatan Akdağ, yönetim kurulu olarak organizasyonu gelecek yıl yapıp yapmama yönünde karar vereceklerini kaydetti.



