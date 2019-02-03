5 ilden turizme dev katkı

Türkiye’nin turizm rekorları kırmasında inanç turları da etkili oldu. Son 5 yılda 2 milyon 334 bin 691 kişi hac ve umre için Türkiye’den çıkış yaptı. Aynı dönemde 262 bin 494 bin kişi ülkeye ziyarette bulundu. İnanç turizmi kapsamında Türkiye’ye gelenlerin ilk tercihi İstanbul, İzmir, Hatay, Mardin, Şanlıurfa oldu. Turizmci ve Seyahat Acenteleri Derneği (TURSAD) Başkanı Cevat Engin Şahin, Türkiye topraklarının geçmişte çok sayıda medeniyete ev sahipliği yaptığını belirterek, “Şu muhakkak ki ülkemizde gezilmesi ve görülmesi gereken çok sayıda dinsel yapımız ve kültürel varlığımız var” dedi.