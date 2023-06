451 bekçi adayı için yemin töreni

Bursa Valisi Yakup Canbolat, POMEM’deki törende yaptığı konuşmada, 451 çarşı ve mahalle bekçisi adayının 3 aylık teorik ve uygulamalı eğitimlerin ardından mezun olduklarını söyledi.

Bekçi adaylarının ülkenin dört bir yanında vatanları için hizmet edeceklerini, herkesin gurur olacaklarını ifade eden Canbolat, Türk Polis Teşkilatının 177 yıldır halkın huzur ve güvenliği, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü için her noktada görev yapan bir teşkilat olduğunu belirtti. Yakup Canbolat, çağın gereklilikleri doğrultusunda eğitim veren Türk Polis Teşkilatının hizmet kalitesini her geçen gün daha üst seviyelere taşıdığını aktararak, “Hiçbir zaman asayişin olmadığı yerde diğer hizmetlerden söz etmemiz mümkün değildir. İşte bu sebeple bugün mezun ettiğimiz gençlerimiz çarşı ve mahallelerimizde emniyetin ve asayişin sağlayıcıları, koruyucuları olacaktır” dedi. Ülkede her gün işlenen toplam suçun yüzde 90’ının kişilere ve mala karşı işlenen suçlardan oluştuğunu vurgulayan Canbolat, şunları söyledi: “Özellikle geceleri ev ve iş yerlerinde meydana gelen hırsızlık olaylarını cereyan ettiği alanlarda görevlendirilen çarşı ve mahalle bekçilerimiz sayesinde geçmişte suçların önlenmesinde sağlanan büyük başarının genç ve dinamik yeni bekçi kadrolarımızla çok daha ileriye götürüleceğinden en ufak bir şüphemiz yoktur. İnanıyoruz ki vazifelerini icra ederken de başta anayasadaki temel değerler olmak üzere hukukun üstünlüğüne ve kişisel haklara saygılı olacaklar.”