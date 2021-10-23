41 gün yoğun bakımda kalan aşı karşıtı: Hepsi yalanmış! Herkes aşısını olsun

Turhal Devlet Hastanesine başvuran Taş, hastanenin yoğun bakım ünitesinde yer olmadığı için Erbaa Devlet Hastanesine sevk edildi. Burada 41 gün boyunca yoğun bakımda tedavi gören Taş, durumunun düzelmesi üzerine servise alındı. Tedavisi Turhal Devlet Hastanesi'nde süren Halis Taş, yaşadığı pişmanlığı şöyle anlattı: “Nefes almak dünyaya bedelmiş. Eğer eşini, çocuğunu, işini seviyorsan, hayatı seviyorsan, tedbiri al takdiri Allah'a bırak. Benim gibi yanlış, hata yapmayın. Hurafelere, yalanlara inanmayın. Mutlaka aşınızı olun. Hastaneye ilk gittiğim zaman aileme her şeye hazırlıklı olun denmiş. 30 gün yüzüstü yattım. Ne anlatılır ne de izah edilir. Benimle birlikte aşıya karşı çıkanların hepsi halimi görünce koşarak aşısını oldu. Ben de günüm dolunca hemen olacağım. Bütün Türkiye'ye sesleniyorum, vatanını, milletini, halkını, eşini, çocuklarını seven, güzel bir nefes almak, yaşamak istiyorsa, Allah rızası için benim yaptığım hatayı yapmayın. Benim yaptığım yanlışları yapmayın. Aşı vurulun. 95 kiloydum, 2 ayda 60 kiloya düştüm. Yürüyemiyorum, yavaş yavaş yeni toparlanmaya başlıyorum. Hastalanmadan önce çoğu zaman maske de takmıyordum. Bir şey olmaz diye takmıyordum.”