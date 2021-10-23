  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Vekil değil sanki mafya! CHP'li Özel böyle tehdit etti

Sözde güzellik yarışması özde taciz yuvası! Ahlaksızlığı itiraf eden Özerman'ın pişkinliği 'pes' dedirtti

Şüpheler 'Pensilvanya'yı işaret ediyor! Çarpıcı iddia: Halil Falyalı, Sedat Peker'in adamı!

ABD, İsrail'den açıklama isteyecek: Bize söylemediler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrika paylaşımı: Bırakmayacağız

Bakan Soylu Türkiye'de kalan terörist sayısını açıkladı

Erdoğan operasyon sinyali vermişti! Türk SİHA'larından terör örgütünü titreten hamle

Erdoğan'a karşı nankörlüğe devam! Durmuş Yılmaz, bu kez doları tutturamadı

Halkbank'tan ABD'deki ceza davasına ilişkin açıklama: Tüm yasal haklarımız kullanılacaktır

Önce alay etti sonra silmek zorunda kaldı... İYİ Partili İbrahim Özkan fena madara oldu
Aktüel 400 bin acil ihbarın 330 bini asılsız çıktı! 10 kişi ceza aldı
Aktüel

400 bin acil ihbarın 330 bini asılsız çıktı! 10 kişi ceza aldı

Muş'ta 10 Şubat 2021'de hizmet vermeye başlayan 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaklaşık 8 ayda 400 bin ihbar geldi.

Yeniakit Publisher
2021-10-23 12:13:00 -
400 bin acil ihbarın 330 bini asılsız çıktı! 10 kişi ceza aldı

Gelen ihbarların 70 bini doğru çıkarken, 330 bini asılsız olarak kayıtlara geçti. 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Tuncay Mergen, “Kurumumuza günlük yaklaşık 2 bin çağrı geliyor. Bunların yüzde 85'i asılsız çıkıyor” dedi.

Eş için bile arıyorlar

Asılsız çağrıların personelin performansını büyük ölçüde etkilediğini belirten Mergen, asılsız ihbarda bulunduğu tespit edilen 10 kişi hakkında inceleme başlatıldığını bildirerek, “İlerideki günlerde asılsız çağrıda bulunan kişiye 512 TL ceza verilecek. Bu asılsız çağrılarla ilgili cezalarımız, işlemlerimiz devam edecek” dedi.

Görevlerinin asılsız vakaları eleyip, gerçekçi vakalara ulaşmak olduğunu belirten çağrı karşılama personeli Hatice Kaymazalp ise şunları söyledi: “Gelen gerçek ihbarların yanında çok ilginç vakalara da rastlıyoruz. 'Kedimin psikolojisi bozuldu' diye arayanlar bile var. Okul, proje isteyen insanlar olabiliyor. Evlenmek isteyip, aday arayan insanlar burayı arayabiliyor. Parası yetmediği için taksi tutamayıp, ambulans isteyenler olabiliyor. Bunlar bizim asıl vakalara çok daha geç ulaşmamıza neden oluyorlar. Bir de Her nöbette arayan iki tane fiks vatandaşımız var. Bir tane hanımefendi haberleri izleyip, bizlere anlatmak için arıyor. Diğer bir beyefendi ise kendini polis zannedip, kayıp vakaların yerini bize ihbar ediyor" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kışın vazgeçilmezi kestane kansere karşı koruyor
Kadın - Aile

Kışın vazgeçilmezi kestane kansere karşı koruyor

Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Anıl Öztürk, soğuk havaların sevilen yiyeceklerinden kestanenin tam bir şifa deposu olduğunu belirtti. ..
Sözde güzellik yarışması özde taciz yuvası! Ahlaksızlığı itiraf eden Özerman'ın pişkinliği 'pes' dedirtti
Gündem

Sözde güzellik yarışması özde taciz yuvası! Ahlaksızlığı itiraf eden Özerman'ın pişkinliği 'pes' dedirtti

'BEST Model' güzellik yarışması adıyla gençlerin vücutlarının teşhir edildiği 'taciz yuvası'nda patlak veren skandalın ardından Best Model K..
Dünya

"Turistin geldiği yere cami yapılmaz" diyen kafa da çıktı!

Terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik başlatılacak operasyon için Irak ve Suriye tezkeresine karşı çıkan Evrensel'in mor halkalı yazarı Ayşen Şahi..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay