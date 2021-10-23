400 bin acil ihbarın 330 bini asılsız çıktı! 10 kişi ceza aldı

Gelen ihbarların 70 bini doğru çıkarken, 330 bini asılsız olarak kayıtlara geçti. 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Tuncay Mergen, “Kurumumuza günlük yaklaşık 2 bin çağrı geliyor. Bunların yüzde 85'i asılsız çıkıyor” dedi.

Eş için bile arıyorlar

Asılsız çağrıların personelin performansını büyük ölçüde etkilediğini belirten Mergen, asılsız ihbarda bulunduğu tespit edilen 10 kişi hakkında inceleme başlatıldığını bildirerek, “İlerideki günlerde asılsız çağrıda bulunan kişiye 512 TL ceza verilecek. Bu asılsız çağrılarla ilgili cezalarımız, işlemlerimiz devam edecek” dedi.

Görevlerinin asılsız vakaları eleyip, gerçekçi vakalara ulaşmak olduğunu belirten çağrı karşılama personeli Hatice Kaymazalp ise şunları söyledi: “Gelen gerçek ihbarların yanında çok ilginç vakalara da rastlıyoruz. 'Kedimin psikolojisi bozuldu' diye arayanlar bile var. Okul, proje isteyen insanlar olabiliyor. Evlenmek isteyip, aday arayan insanlar burayı arayabiliyor. Parası yetmediği için taksi tutamayıp, ambulans isteyenler olabiliyor. Bunlar bizim asıl vakalara çok daha geç ulaşmamıza neden oluyorlar. Bir de Her nöbette arayan iki tane fiks vatandaşımız var. Bir tane hanımefendi haberleri izleyip, bizlere anlatmak için arıyor. Diğer bir beyefendi ise kendini polis zannedip, kayıp vakaların yerini bize ihbar ediyor" dedi.