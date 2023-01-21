40 hastalığa karşı etkili olan süper karışım: Virüsler şimdi yandı! Böyle yerseniz bakın neler oluyor?

Halk Sağlığı Uzmanı Doç. Dr. Oğuz Özyaral, 40 farklı hastalığa karşı etkili olan süper karışım sayesinde herkesin şifa bulacağını belirtiyor. Evde kolaylıkla hazırlanabilen bu karışımın etken maddesi tahinden oluşuyor.1 bardak süte 1 tatlı kaşığı tahin,1 tatlı kaşığı bal ya da pekmezi karıştırarak elde edeceğiniz bu içecek sizi tam 40 hastalıktan koruyacaktır” diyen Doç. Dr. Özyaral, bunları şöyle sıralıyor..

KALBİ KORUYOR

Akne gelişimini engeller.

Kansızlığa iyi gelir.

Anne sütünü arttırır.

Cilt sağlığı korunur.

Y*raların iyileşmesini hızlandırır.

İltihap kurutucudur.

Bağırsak kanserinin önlenmesine destek verir.

Bağışıklığı güçlü kılar.

Baş dönmesi ve migren ağrılarını önler.

Dişleri güçlendirir.

Romatizma riskini azaltır.

Felç riskini düşürür.

Göbek yağlarını yakar.

Grip, soğuk algınlığı gibi hastalıklara karşı koruma sağlar.

Hafıza kayıplarının (Alzheimer) önlenmesine yardımcı olur.

Bağırsakların yumuşatır.

KANSERLE MÜCADELE..

Kalp krizi ve inme riskini azaltır, kan pıhtılaşması, beyin sinir aktivitesi ve kasları geliştirir.

Tansiyonu düzenler.

Yüksek tansiyonu düşürmeye yardımcı olur.

Kolesterolü düşürür.

Kanserle savaşır, hücre DNA’sını serbest radikallere karşı korur.

Karaciğer dostudur.

Kas oluşumu, güçlenmesi sağlar.

Kemik yoğunluğunu artırır.

Kilo vermeye yardımcıdır.

Kronik bronşite karşı savaşır.

Romatizmal artrit ağrılarını dindirir.

Safra taşlarının düşürülmesinde destekleyicidir.

Sindirim sisteminin sağlıklı çalışması sağlanır.

Solunumu açar.

Stres ve yorgunlukla mücadele eder.

Uçuk gelişimini önler.

Uyku düzenini destekler.

Kırmızı kan hücreleri ile sinir dokularını korur.

MUHTEŞEM GÜÇ: TAHİN

Tahinin çok zengin bir besin olduğunu söyleyen Doç. Dr. Oğuz Özyaral, “Karbonhidrat ve protein kaynağıdır.

İçeriğindeki vitamin, mineral ile yağ asitleri vücuda inanılmaz bir enerji ve güç verir” dedi.Doç. Dr. Özyaral, şöyle devam eti: “Tahin genelde kış aylarında üşümeyi engellediği ve soğuk algınlığı, grip gibi rahatsızlıklardan koruduğu için tüketilir.Geleneksek olarak pekmezle birlikte yenen tahini süte de karıştırabilirsiniz.Tatlandırmak için pekmez ya da bal kullanabilirsiniz.Bu karışım sizi her dertten kurtaracaktır.

Tahinin DNA hasarını önleyen yapısıyla, kanserle mücadele eden bu içeceği gün içinde sürekli bir şeyler yeme ihtiyacı hissedenlere özellikle tavsiye ediyorum.Bu karışım uzun süre tokluk hissi oluşturarak kilo alımının önüne geçecektir.”

Hangi tahin alınmalı?

Tahinin kalitesini anlamak için, susamın çok iyi kalitede olması gerekiyor. Çukurcu susamının en önemli özelliği ata tohum olmasıdır. Çok eskiden beri üretilen susamlardan tohumlardan elde edilir. Kaliteli tahinin en önemli özelliği susamın yüzde yüz organik olmasıdır.

En iyi tahin nereden alınır?

Türkiye nin en iyi Tahini: Bir diğer araştırma sorusu olan “tahin nereye ait” sorusuna esasen sadece Bozkır'a aittir diyemeyiz. Çünkü başka bölgelerde de gerek yöre halkı gerek fabrikalar tarafından tahinler üretilebilmektedir. Fakat bunlar arasında en çok beğenilen ve en meşhur olan tahin Bozkır tahini olmuştur.

Tahin faydaları Saraçoğlu'da değinmiştir ve önermiştir.

Tahin içeriğinde bulunan omega 3 ve omega 6 yağ asitleri yardımı ile, duygusal optimize sağlığını destekler ve beynin bilişsel fonksiyonlarını destekler.

Tahinin zararları: Özellikle tahinin aşırı tüketimi doymamış yağ asidi ihtiva ettiğinde bazı kişilerin iltihap probleminin tetiklenmesine yol açabilir. Tahinin temeli susam yağına dayandığından susama alerjisi olanların tüketimi kesinlikle tavsiye edilmez.

Aç karnına tahin yemek: Mideyi rahatlatır ve mide ağrılarını dindirir.

Tahinin erkeklere faydası, kadınlara ve tüm insanlara faydası çoktur. Yatmadan önce tahin yemek:— Son araştırmalar yatmadan önce yendiğinde kilo aldırmaz. İçeriğinde demir barındıran tahin limon gibi C vitamini barındıran doğal asidik bir besin ile bir araya gelince faydası 10 katına çıkar. Bu sayede tahin vücutta kan yapıcı madde sayısını artırır. Tahin hem kemik sağlığını güçlendirir hem de kan hücrelerini artırarak vücudun hastalıklara karşı direncini artırır.

Tahin damar tıkanıklığı yapar mı?

Tahin ölçülü ve düzenli tüketildiğinde kalp sağlığı için son derece faydalıdır. Kötü kolesterolü düşüren tahin damar tıkanıklığı ve kalp krizi riskini bir hayli azaltıyor.