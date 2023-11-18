4. Ümraniye Kitap Fuarı başladı

Kitapseverleri; yazar, şair ve yayınevleriyle buluşturmak amacıyla Ümraniye Belediyesi tarafından düzenlenen kitap fuarı bu yıl 4. kez kapılarını açtı. “Kitap Vakti Geldi” sloganıyla açılışı yapılan kitap fuarında İsrail’in günlerdir Filistin’e uyguladığı soykırımı kınamak ve farkındalık oluşturmak için “Siyonizm Gerçekleri” adlı Filistin kitaplığı kuruldu. Kitaplıktaki eserleri incelemek isteyen okuyucular uzun kuyruklar oluşturdu.

100’ü aşkın yayınevi ve 200’den fazla yazarın okuyucuyla buluşacağı fuarda; imza etkinliği, söyleşi ve konferanslar da düzenlenecek. 4. Ümraniye Kitap Fuarı’nın bu yılki onur konuğu ise geçmiş dönemlerde Milli Eğitim Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı yapan Prof. Dr. Nabi Avcı oldu.

“Okuyan ve okuduğuyla kendine yabancılaşmayan; aksine okudukça kendi kültürüne sımsıkı bağlanıp dünyayı daha net gören bir nesle ihtiyacımız var”

Kitap Fuarı’nın açılışında bir konuşma yapan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, “Kutsal kitabının ilk emri ‘Oku’ olan bir dinin mensupları olarak biz, bir kitap medeniyetinin varisleriyiz. Ecdadımız; hikmeti kelamda, ilmi kitapta, ahlakı hal ve sözde aramış, bulmuş ve kimliğimize nakşetmiştir. Kitabın kıymetini anlamak noktasında kendi kültür ve medeniyetimize yönelip bakmamız yeterli olacaktır. Çağımızdaki en önemli husus bilgi ve bilginin kontrolüdür. Okuyan ve okuduğuyla kendine yabancılaşmayan; aksine okudukça kendi kültürüne sımsıkı bağlanıp dünyayı daha net gören bir nesle ihtiyacımız var. Neyi niçin okuduğumuzu unutmayacağız” dedi.

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“Fuarımıza açtığımız Filistin Kütüphanesi ile Filistin davasının hak mücadelesini ve Siyonizm’in kara tarihini tüm ziyaretçilerimize anlatacağız inşallah”

“Bugün Filistin’de zulüm yaşanıyor” diyerek konuşmasına devam eden Başkan Yıldırım, “Çocuk, bebek, yaşlı ve kadın demeden; hastane, okul dinlemeden yaptığı saldırılar sonucunda tarihin en büyük soykırımlarından birine şahit oluyoruz. Çağımızın en büyük sermayesi olan bilgiyi ve dolaylı yoldan da ekonomiyi elinde tutan Siyonistler tüm dünyaya kendi gerçeklerini dayatıyorlar. Yalan ve tahrikten başka bir kaynağa dayanmayan bu zihniyetten, kan ve gözyaşından başka hiçbir şey doğmuyor. Bu sebeple ilk işimiz, çok okuyarak bilgiyi, zalime bırakmamak olmalıdır. Özellikle de tarihi onların eline bıraktığımız zaman türlü safsatalar uydurarak, işgallerine ve soykırımlarına meşru zemin oluşturuyorlar. Eğer bundan yıllar sonra, tarih kitaplarına baktığımızda; Filistinli masumları terörist, İsrailli zalimleri de masum olarak okumak istemiyorsak bu işe önem vereceğiz. Çok okuyacağız. Ama doğruyu okuyacağız. Bu sebeple biz de üzerimize düşeni yapmaya gayret gösteriyoruz. Fuarımıza bir Filistin Kütüphanesi eklemeyi uygun gördük. Filistin davasının hak mücadelesini ve Siyonizm’in kara tarihini tüm ziyaretçilerimize anlatacağız inşallah. Fuarımızın Ümraniye’mize değil, tüm İstanbul’umuza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“İsmet Başkanımıza kitap fuarında Filistin için oluşturdukları özel bölüm için teşekkür ediyorum”

Geçmiş dönemlerde Milli Eğitim Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı yapan Prof. Dr. Nabi Avcı fuarın açılışında yaptığı konuşmada, “İsmet Başkanımıza, 4 .kez düzenlediği kitap fuarı için teşekkür ediyorum. Özellikle Filistin tarihini ele almış olmaları, fuarda özel bir bölüm oluşturarak, konuyu daha iyi anlamamızı sağlamaları çok önemli. Hepimiz Filistin için ne yapabiliriz diye sormalıyız? Bugün de bu soruya cevap bulmak istiyorsanız eğer, buradan bir kitap alıp okuyabilirsiniz. Bugün bütün dünyada enformasyon savaşı yaşanıyor. Bu savaşta doğru yerde olmak, okumaktan geçiyor. Hepinize iyi okumalar. Fuarımız hayırlı olsun” dedi.

Yapılan açılış konuşmalarının ardından kurdele kesilerek, fuardaki stantlar gezildi. Daha sonra bu yıl ki kitap fuarının onur konuğu olan Prof. Dr. Nabi Avcı, okurlarıyla söyleşi yaparak kitaplarını imzaladı. Söyleşinin ardından da Başkan İsmet Yıldırım, günün anlam ve önemine binaen Prof. Dr. Nabi Avcı’ya çiçek takdim etti.

“KİTAPSEVERLERDEN BAŞKAN YILDIRIM’A TEŞEKKÜR”

Her yıl kitap fuarının açılmasını sabırsızlıkla beklediğini söyleyen 21 yaşındaki Merve Atay, “Bu yıl da kitap fuarındaki yazarları görmek, onlardan imza almak istiyorum. Güzel vakit geçiyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz” dedi.

Neriman Özcan ise çocuklarıyla birlikte geçen yıl da Ümraniye Kitap Fuarı’na geldiğini ve çok beğendiğini belirterek, “Özellikle Filistin’de yaşanan soykırıma dikkat çekmek için oluşturulan kitaplığı çok beğendim. Dilerim bu zülüm artık biter. İsmet Başkanımıza böylesine güzel bir organizasyona imza attığı için çok teşekkür ediyorum” dedi.

Her gün Ümraniye Santral Etkinlik Alanı’nda 10.00 ile 20.00 saatleri arasında misafirlerini ağırlayacak olan fuar, 26 Kasım’a kadar açık olacak.