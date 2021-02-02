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Aktüel 4 ilde FETÖ operasyonu: 15 gözaltı
Aktüel

4 ilde FETÖ operasyonu: 15 gözaltı

Eskişehir merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 15 zanlı yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-02 15:16:00 -
4 ilde FETÖ operasyonu: 15 gözaltı

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün "mahrem yapılanması" ile ilgili yürütülen soruşturmada 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Eskişehir, Manisa, Kocaeli ve Ankara'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda zanlılardan 15'ini gözaltına alan ekipler, diğerlerini yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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