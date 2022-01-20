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Aktüel 37 kilo 550 gram uyuşturucu ele geçirildi
Aktüel

37 kilo 550 gram uyuşturucu ele geçirildi

Antalya'da düzenlenen operasyonda 37 kilo 550 gram uyuşturucu ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-01-20 23:53:00 -
37 kilo 550 gram uyuşturucu ele geçirildi

Antalya'da düzenlenen operasyonda 37 kilo 550 gram uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan kişi ve grupların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Güzeloba Mahallesi'nde C.D'nin, doğu illerinden Antalya'ya yüklü miktarda uyuşturucu getirdiği bilgisi üzerine belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Aramada, 30 kilo 870 gram eroin, 6 kilo 680 gram sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ile bazı materyaller ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, "Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçundan çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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