36 ev ve Rolls-Royce alanlarla ilgili ortaya çıkan gerçek 'pes' dedirtti

Hazine Ve Maliye Bakanlığı'nın vergi denetimlerine yönelik çalışmaları sürerken, 36 ev ile 2025'te Türkiye'de en çok evi alan kişi ile Türkiye'de satılan en pahalı otomobili olan 138 milyonluk Rolls-Royce satın alan kişilerin vergi mükellefi olmadığı anlaşıldı.

Habertürk'ün haberine göre; VDK, 2025 yılında başlattığı ilk Yüksek Gelir Grupları Gözetim ve Uyum Programı ile büyük ölçekli şirket ortağı olup 2023-2024 döneminde gelir vergisi beyannamesi vermemiş, potansiyel gelir ve harcama düzeyi ile vergi beyanları uyumsuz 10 bin mükellefi mercek altına almıştı.

Maliye kulislerine göre; denetçiler Türkiye'de en çok evi alan kişiyi bulup kayıtlarını kontrol ettiler. 2025'te Türkiye'de en fazla evi 36 konut ile bir vatandaşın satın aldığı görüldü. Bu kişinin gelir vergisi kaydı bulunamadı.

Yine kulislerde konuşulana göre; vergi denetçileri ikinci şoku Türkiye'de satılan en pahalı otomobili (muhtemelen Rolls-Royce) alan kişide yaşadı. Bu otomobili satın alan kişinin de aynı şekilde gelir vergisi mükellefi olmadığı tespit edildi.