0553 313 94 23

35 Eserden oluşan resim sergisi, sanatseverleri bekliyor

Devlet sanatçısı unvanına sahip Başkurdistanlı 5 ressam tarafından Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırlanan ve 35 eserden oluşan “Rusya Federasyonu Muhtar Cumhuriyeti Başkurdistan Sanatçıları Resim Sergisi” UBP Genel Başkanı Ersin Tatar tarafından açılacak.

26 Şubat 2019 Salı 10:02
35 Eserden oluşan resim sergisi, sanatseverleri bekliyor

Devlet sanatçısı unvanına sahip Başkurdistanlı 5 ressam tarafından Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırlanan ve 35 eserden oluşan “Rusya Federasyonu Muhtar Cumhuriyeti Başkurdistan Sanatçıları Resim Sergisi” UBP Genel Başkanı Ersin Tatar tarafından açılacak.


Başkurdistan Cumhuriyeti’nden 5 ressamın yağlı boya tuval çalışmalarından hazırlanan 35 eserinin sergileneceği “Rusya Federasyonu Muhtar Cumhuriyeti Başkurdistan Sanatçıları Resim Sergisi” 27 Şubat 2019 Çarşamba günü, saat 10.00’da, Kıbrıs Modern Sanatlar Müzesi, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda açılacak.


Sergiye özel 10 günlük sempozyum düzenlendi


Dünya çapında tanınan ilkel insanın tasvir edildiği kaya resimlerinin 10 gün sürdürülen bir sempozyum sonucunda oluştuğu belirtildi. Sergide, 1920’li yıllarda dünya çapında tanınan Başkurdistan yağlı boya resim sanatının figüratif örnekleri sergilenecek. Dünyaca tanınmış hayvan, kaya resimleri ile bilinen Başkurdistan kültürünün yansıtılacağı sergi ile ayrıca geleneksel yağlı boya sanatı da tanıtılacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 10:02
  1. sergi
  2. sanat
  3. resim sergisi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tuzla’daki kimyasal kokunun kaynağı araştırılıyor
    1. Tuzla’daki kimyasal kokunun kaynağı..
    2. Karateciler 4 Altın 3 Gümüş ve 3 Bronz..
    3. TCMB'den döviz depo ihalesi
    4. Kayseri SMMMO Yönetim Kurulu Başkanı..
    5. Diriliş Ertuğrul hayranlarını şoke..
    6. Çakır’dan sosyal medya eleştirisi
    7. Hollanda, Kim Jong-Un’a gönderilecek..
    8. Talip Geylan: "Hocalı’yı unutmadık,..
    9. Rashad Muhammed’in kız arkadaşının..
    10. Potada Türkiye Kupası Şanlıurfa'da..
    11. SBÜ Tıp Fakültesinden asistanlarına..
    12. Adana’da tefeci ve yasa dışı bahis..
    13. Soylu duyurdu: Türkiye sorumlusu..
    14. Av. Gökalp: “Kadın cinayetlerinde..
    15. Turnalar, Seyfe Gölünde kuyruğa girdi
    16. Bursa’da okur-yazar buluşmaları devam..
    17. Kırklareli'nde kar etkisini kaybetti
    18. En iyi ‘tarım’ fotoğrafları
    19. Kepez’de gençlere ve kadınlara spor..
    20. Sepaş Enerji’den işletmelere büyük..
    21. İngilizler kararını verdi! 'Ülke..
    22. Gelenek bozulmadı
    23. Sivas’ın 5 bin yıllık tarih cetvelini..
    24. KAYMOS’a ilk ziyaret ASKON’dan
    25. Seyfe Gölü misafirlerini erken..
    26. Hocalı Katliamı 27’inci yılında..
    27. Köprü ve otoyol gelirleri
    28. MİT'e ihbar yağdı! 6 bin operasyon..
    29. Süleyman Soylu: "İstanbul’da..
    30. Kamyonet ağaca çarptı: 2 yaralı
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    Gündemi sarsan sözler: Darbe hazırlığı yapılıyor
    Gündemi sarsan sözler: Darbe hazırlığı yapılıyor
    Yeni kurulacak parti 'çakma' çıktı!
    Yeni kurulacak parti 'çakma' çıktı!
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!
    Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi
    Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi

    Günün Karikatürü

    26 Şubat 2019
    Kral Selman'dan Filistin'e ilişkin "1937 sınırları" çıkışı
    Kral Selman'dan Filistin'e ilişkin "1937 sınırları" çıkışı
    Herkes oturuyor zannediyordu! Gerçek şok etti
    Herkes oturuyor zannediyordu! Gerçek şok etti