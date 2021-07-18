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32 yavru flamingonun kanatlarını kestiler!
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Aktüel 32 yavru flamingonun kanatlarını kestiler!
Aktüel

32 yavru flamingonun kanatlarını kestiler!

Antalya'da kanatları kesilmiş 32 yavru flamingoyla ilgili şüphelilere para cezası verildiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-18 19:24:00 -
32 yavru flamingonun kanatlarını kestiler!

Antalya'da kanatları kesilmiş 32 yavru flamingoyla ilgili şüphelilere para cezası verildiği belirtildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Antalya Şube Müdürlüğüne gelen telefon ihbarının Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle değerlendirildiği aktarıldı.

Muratpaşa ilçesi Kırcami mevkisinde belirtilen yerde 32 flamingo olduğunun saptandığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Flamingoların yavru ve kanatlarının kesilmiş olduğu tespit edilmiştir. Flamingoları bulunduran şahıstan yasal belgeleri sorulduğunda ibraz edememesi ve flamingoların ayağında halka olmaması nedenleriyle flamingolara el konularak, rehabilite edilmek üzere iki ayrı hayvanat bahçesine yediemin belgesiyle yerleştirilmiştir. İlgililere 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında 9 bin 377 lira idari yaptırım cezası düzenlenmiş ve 138 bin 848 lira tazminat hesaplanarak talep edilmiştir."

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