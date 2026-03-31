31 Mart 2015: Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesi (Savcı)

Mehmet Selim Kiraz 1969’da, Siirt’e bağlı Karaboğaz köyünde doğdu. 6 kardeşin en büyüğüydü. Mersin İmam Hatip Lisesi’ndeyken terzide çıraklık yaparak aile bütçesine katkı sağlayan Kiraz, Adliyede katiplik yapan babasının telkinleriyle hukuk okudu.



Kazandığı İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1994 yılında mezun olan Kiraz, 1995 yılında hakim adayı olarak Mersin’de göreve başladı ve sırasıyla Erzincan, Çayır, Karaman, Kazım Karabekir, Iğdır ve Osmaniye Cumhuriyet Savcılıkları görevini yürüttü.







Kiraz 2010 yılında Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığına atandıktan 4 yıl sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Bürosu’nda görevlendirildi. Berkin Elvan’ın ölümüne ilişkin soruşturma dosyasını yürüttü.







Soruşturmada ilerleme kaydeden savcı, 31 Mart 2015’te Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na giren terör örgütü üyeleri Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol tarafından adliyenin 6’ncı katındaki odasında rehin alındı.







Yetkililerin yoğun uğraşları, ailesi, sevenleri, çalışma arkadaşları ve gelişmeleri anbean takip eden kamuoyunun uzun süren bekleyişi, duyulan silah sesleriyle yerini endişeye bıraktı.







Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz, 31 Mart 2015’te İstanbul Adalet Sarayı’ndaki odasında terör örgütü DHKP-C üyelerince 46 yaşındayken şehit edildi.