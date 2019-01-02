"30'unu göremezsin" dediler, 200 kilo verdi

ABD'li 24 yaşındaki Amber Rachdi, 292 kiloya ulaşarak, obezite sınırının bile üstüne çıkmıştı. Amber Rachdi'nin doktorları, "Bu kilolarla 30 yaşına kadar yaşayamazsın" deyince genç kız ameliyatın kaçınılmaz olduğunu anladı. Ameliyat ve kilo vermek için sarf ettiği çabaların ardından Amber Rachdi yaklaşık 200 kilo verdi.

Sağlıksız beslenme ve abur cubur yeme alışkanlığı nedeniyle aşırı kilo alan ve bu yüzden dışarıya bile çıkamayacak hale gelen genç kız, okulunu ve işini bırakmak zorunda kaldı.

"Bu kilolarla 30 yaşına kadar yaşayamazsın" dediler

Amber Rachdi'nin doktorları, "Bu kilolarla 30 yaşına kadar yaşayamazsın" deyince genç kız ameliyatın kaçınılmaz olduğunu anladı.

Obezite sınırlarının üstüne çıkan genç kızın hayatı adeta kabusa dönünce bıçak altına yatmaya karar verdi. Rachdi yaklaşık 200 kilo veren genç kız son halini çekinmeden paylaşarak başkalarına ilham oluyor.