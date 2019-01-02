0553 313 94 23

"30'unu göremezsin" dediler, 200 kilo verdi

ABD'de yaşayan 24 yaşındaki Amber Rachdi, 292 kilo olunca doktorları "Bu kilolarla 30 yaşına kadar yaşayamazsın" dedi. Bunun üzerine büyük bir çaba sarf eden genç kız tam 200 kilo verdi.

02 Ocak 2019 Çarşamba 15:05
"30'unu göremezsin" dediler, 200 kilo verdi

ABD'li 24 yaşındaki Amber Rachdi, 292 kiloya ulaşarak, obezite sınırının bile üstüne çıkmıştı. Amber Rachdi'nin doktorları, "Bu kilolarla 30 yaşına kadar yaşayamazsın" deyince genç kız ameliyatın kaçınılmaz olduğunu anladı. Ameliyat ve kilo vermek için sarf ettiği çabaların ardından Amber Rachdi yaklaşık 200 kilo verdi.

Sağlıksız beslenme ve abur cubur yeme alışkanlığı nedeniyle aşırı kilo alan ve bu yüzden dışarıya bile çıkamayacak hale gelen genç kız, okulunu ve işini bırakmak zorunda kaldı.

"Bu kilolarla 30 yaşına kadar yaşayamazsın" dediler

Amber Rachdi'nin doktorları, "Bu kilolarla 30 yaşına kadar yaşayamazsın" deyince genç kız ameliyatın kaçınılmaz olduğunu anladı.

Obezite sınırlarının üstüne çıkan genç kızın hayatı adeta kabusa dönünce bıçak altına yatmaya karar verdi. Rachdi yaklaşık 200 kilo veren genç kız son halini çekinmeden paylaşarak başkalarına ilham oluyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 15:05
  1. ABD
  2. Amber Rachdi
  3. kilo

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yalnızca 1 gün hayatta kalabildiler!
    1. Yalnızca 1 gün hayatta kalabildiler!
    2. ABD'nin kirli planı! Bölge o iki..
    3. Bursa Emniyet Müdürü'nden sarı yelek..
    4. İYİ Partili Başkanın HDP çıkışına..
    5. Erdoğan müjdeleri sıralamıştı! Yeni..
    6. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    7. Süper Lig'de flaş ayrılık! Resmen..
    8. TCMB döviz kurları
    9. GÜNCELLEME 1- Danimarka'da tren kazası
    10. FETÖ'nün Bursa'daki hücre evlerine..
    11. Kaçak avcılara 13 bin TL ceza!..
    12. Kasımpaşa'da ikinci yarı hazırlıkları..
    13. KTÜ'de rüzgar enerjisiyle elektrik..
    14. Poşete para vermemek için bakın ne yaptı
    15. Kocaeli'de otomobilden ateş açtılar: 1..
    16. "5. Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa..
    17. SP liderinden Binali Yıldırım'a ilginç..
    18. Muğla'da kaçak elektronik sigara..
    19. Kaleseramik, 2019'un ilk ihracatını..
    20. Antalya'da yüksek kesimlerde kar yağışı
    Gençlik fotoğrafları şaşkına çevirdi! Görenler inanamadı
    Gençlik fotoğrafları şaşkına çevirdi! Görenler inanamadı
    İran endişeli! Türkiye ve Suudi Arabistan öne çıktı
    İran endişeli! Türkiye ve Suudi Arabistan öne çıktı
    Cumhur İttifakı'na destek vereceğini açıklayan BBP'den flaş karar
    Cumhur İttifakı'na destek vereceğini açıklayan BBP'den flaş karar
    Almanya'da skandal uygulama! Bir cinsiyeti daha tanıdılar
    Almanya'da skandal uygulama! Bir cinsiyeti daha tanıdılar
    İzmir AK Parti ilçe belediye başkan adayları 2019 listesi
    İzmir AK Parti ilçe belediye başkan adayları 2019 listesi

    Günün Karikatürü

    2 Ocak 2019
    Hazırlıklar bitti! Şimdi PKK düşünsün
    Hazırlıklar bitti! Şimdi PKK düşünsün
    Mısır, Suudi Arabistan, Ürdün... Resmen başladılar! "Ortak deniz savaşının..."
    Mısır, Suudi Arabistan, Ürdün... Resmen başladılar! "Ortak deniz savaşının..."