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30 milyar dolara çıkması bekleniyor! Tüm zamanların rekoru kırılacak

Döviz kurlarında yaşanan dalgalanma sonrası bazı sektörlerde sıkıntılar yaşanırken otomotiv sektöründen güzel haberler gelmeye devam ediyor. Aylık bazda ihracatın 2.6 milyar dolara kadar yükseldiği sektörde tüm zamanların rekorunun kırılması bekleniyor.

15 Ekim 2018 Pazartesi 11:37
30 milyar dolara çıkması bekleniyor! Tüm zamanların rekoru kırılacak

Geçen yılı 28,5 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek ihracat rakamıyla kapatan Türk otomotiv sektörü, bu yıl dış satımda 30 milyar doları aşmayı hedefliyor.

Rekor kırılacak

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Başkanı Baran Çelik, otomotiv ihracatının aylık bazda 2,6 milyar dolarlık ortalama ile devam etmesi halinde bu yıl geçen seneki rakamı geçilerek rekor kırılacağını söyledi.

31 milyar dolarlık beklenti

Bu yılı 31 milyar dolar civarında bir rakamla kapatmaya yönelik beklentinin olduğunu da söyleyen Çelik, böylelikle tüm zamanların en yüksek ihracat rakamına da imza atılacağını belirtti.

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 11:37
  1. otomotiv sektörü

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