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Aktüel 3 yaşındaki çocuk 158 saat sonra kurtarıldı
Aktüel

3 yaşındaki çocuk 158 saat sonra kurtarıldı

Kahramanmaraş'ta 3 yaşındaki Yavuz isimli çocuk depremden 158 saat sonra kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2023-02-12 18:38:00 - 2023-02-12 18:38:49

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 3 yaşındaki çocuk 158 saat sonra enkazdan çıkartıldı.

Depremde yıkılan Yeşilada Apartmanı'nda kurtarma çalışmalarına devam eden Tacikistanlı ekip, Yavuz adında 3 yaşındaki çocuğa ulaştı.

Sağlıklı olduğu gözlenen çocuk, yıkımın 158. saatinde sevinç gözyaşlarıyla ambulansa bindirildi. Çevredekilerin alkışladığı Yavuz, hastaneye götürüldü.

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