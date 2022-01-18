3. Henry'e ait en eski altın sikke bulundu

İngiltere'nin güneybatısındaki Devon'daki tarım arazisinde ortaya çıkarılan "III. Henry altın kuruşu", yaklaşık 1257'de basıldı ve eski İngiliz kralını süslü bir tahtta otururken, bir küre ve asa tutarken tasvir ediyor. Birçoğu müzelerde bulunan, var olduğu bilinen sadece sekiz madeni paradan biri.

Kimliğini açıklamak istemeyen defineci, Facebook'ta kuruşun bir fotoğrafını yayınlayana kadar bulduğu şeyin ne kadar değerli olduğunu anlamadı.

546 bin dolar değirinde

Birleşik Krallık'ın 1996 Hazine Yasası uyarınca , madeni parayı bulan defineci, daha geniş bir keşfin parçası olarak kabul edilmediği için onu tutabilir ve satabilir.

Londra'daki İngiliz müzayedeci Spink & Son'un satış öncesi tahminine göre, bu nadir madeni para 400.000 £ (546.000 $) değerinde.

Defineci, madeni paranın kolaylıkla asla bulunamayacağını ve değerinin İngiltere'nin ilk altın madeni parası hakkında sunduğu bilgilere göre ikinci sırada geldiğini söyledi.

Sikkeyi bulan defineci, "Bir bin yılın dörtte üçünü nispeten zarar görmeden nasıl atlattığı gerçekten mucizevi. Hayal kurmaya devam eden her hobici gibi, o gün dileğim gerçekleşti ve çok şanslı olan ben oldum." dedi.

Nadir bir keşif

Kral III. Henry , 1216'dan 1272'deki ölümüne kadar İngiltere'yi yönetti. Ülke tarihindeki en uzun saltanatlardan birini yaşadı. Tarih profesörü David Carpenter'a göre, 1257'de altın sikkesini basmak için kişisel olarak biriktirdiği hazineyi kullandı.

Henry'nin madeni parası, Norman Conquest'ten bu yana altına dökülen ilk madeni paraydı ve o zamandan beri ekonomi, gümüş madeni paralara güveniyordu. Edmund, yeni altın sikkelerin Bizans sikkelerinden ve İslam altın dinarlarından yapılmış olabileceğini ve o dönemde Avrupa ile Orta Doğu arasındaki ticaret yollarını ortaya çıkardığını söyledi.

"O noktada gezegen boyunca bir çizgi çizerseniz, kıta Avrupası ve İngiltere'nin gümüş bölgede çok fazla olacağını ve tüm madeni paralarının gümüş olduğunu görürsünüz. Ve sonra doğuda, Orta Doğu'da, yani baharat zengini Orta Doğu, altın sahibiydi." diye konuşan Edmund, "Şu anda büyük bir geçit görüyorsunuz. Batı'da altın ve bu noktada Doğu'da gümüş paralar almaya başlıyorsunuz. Temelde bu, iki tarafın birbiriyle konuştuğunu ve işin içinde olduklarını çok açık bir şekilde gösteriyor." dedi.

Edmund, madeni paranın keşfinin ve bunun Henry'nin madeni paraları hakkında mevcut bilgilere sunduklarının son derece önemli olduğunu ekleyerek: "Bir tesadüfi keşfin önceden var olan bilinen bir madeni para birimine veya madeni para veritabanına bu kadar çok şey eklemesi çok, çok nadirdir." dedi.