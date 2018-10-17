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2B başvuru süresi ne zaman bitiyor 2018

Hak sahiplerinin 2B arazilerine başvuru süreci devam ediyor. 2B başvuru süresi ne zaman bitiyor 2018? En son başvuru hangi tarihte alınacak? Bu soruların cevabını Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum verdi.Bakan Kurum, "Ekim 2018 itibarıyla yaklaşık 531 bin taşınmaz 748 bin hak sahibine satılmış ve bu vatandaşlarımız tapularına kavuşmuştur." ifadesini kullandı.

17 Ekim 2018 Çarşamba 12:52
2B başvuru süresi ne zaman bitiyor 2018

Hak sahiplerinin 2B arazilerine başvuru süreci devam ediyor. 2B başvuru süresi ne zaman bitiyor 2018? En son başvuru hangi tarihte alınacak? Bu soruların cevabını Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum verdi.  Bakan Kurum, "Ekim 2018 itibarıyla yaklaşık 531 bin taşınmaz 748 bin hak sahibine satılmış ve bu vatandaşlarımız tapularına kavuşmuştur." dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum 2B arazilerinin satışına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.  Son yasal düzenlemeyle 2B alanlarında bulunan taşınmazların satışına ilişkin Bakan Kurum, "süresi içinde başvurmayanlar, kendilerine yapılan tebligatta belirtilen bedeli süresi içerisinde ödemeyenler, taksitli satışlarda, sözleşmesinde belirtilen taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde ödemeyenler" için 6 ay ek başvuru ve ödeme süresi verildiğini belirtti. Kurum, "Ek başvuru ve ödeme süresi 30 Kasım'da sona erecek bu son düzenlemeden, süresi içinde başvurmayan 63 bin kişi, bedeli süresi içinde ödemeyen 53 bin kişi, ikiden fazla taksitini vadesinde ödemeyen 12 bin kişi olmak üzere, 128 bin vatandaşımızın yararlanmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı

2B'de son başvuru tarihi ne zaman?

Kurum, süresi içinde işlem yaptırmayan hak sahiplerinin başvuruda bulunmalarına ilişkin bilgilendirme çalışmalarının Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri Milli Emlak Birimlerince muhtarlıklarla yapılan toplantılar aracılığıyla hızla devam ettiğini vurgulayan Kurum, "Vatandaşlarımızın bu düzenlemeden yararlanabilmeleri için son başvuru süresi olan 30 Kasım 2018 tarihinden önce Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri Milli Emlak Birimlerine gelerek başvurularını ve ödemelerini yapmaya davet ediyoruz." çağrısında bulundu.

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 12:52
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