29 Ekim’de hangi yollar kapalı olacak? İstanbul’da hangi yollar kapalı? Vatan Caddesi kapalı mı?

Vatan Caddesi ne zaman kapalı? 29 Ekim'de İstanbul'da bu yollar trafiğe kapalı! Cumhuriyetin ilanının 98. yıl dönümü kutlamaları nedeniyle İstanbul'un en önemli ulaşım güzergahlarından biri olan Vatan Caddesi bir süre trafiğe kapalı olacak. Öte yandan bu caddenin yanı sıra başka yollar da trafiğe kapatılacak. Peki, İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapalı? İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının provaları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı.

Vatan Caddesi kapalı mı?

Vatan Caddesi'ne giden tüm yollara, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı provaları öncesi, trafik polisleri tarafından saat 07.00'da barikatlar konuldu. Bu güzergahı kullanmak isteyen araç sürücüleri, polis ekiplerince alternatif yollar olan Turgut Özal Bulvarı ve Fevzipaşa Caddesi'ne yönlendirdi.

İstanbul'da trafiğe kapalı yollar hangileri?

Bariyerlerle araç ulaşımına kapatılan yollar şöyle: "Vatan Caddesi giriş ve çıkışları; D-100 istikametinden Vatan Caddesi girişi, 10. Yıl Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Edirnekapı'dan Vatan Caddesi girişi, Oğuzhan Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Sofular Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Halıcılar Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Akdeniz Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Akşemsettin Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Ordu Caddesi ve Atatürk Bulvarı'ndan Vatan Caddesi girişleri, Keçeci Meydan Sokak'tan Vatan Caddesi girişi, O-3 Hal Yolu'ndan Vatan Caddesi'ne giriş ile Vatan Caddesi'ne çıkan tüm cadde ve sokaklar."