  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Vize alacaklar dikkat! Sistem değişiyor! 'İlk imza sahibiyim' diyen vekil duyurdu

Temmuz zammına az bir süre kala hükümetten emeklilere müjde! İndirim uygulanmasına karar verildi

Artık o ilaçlar da yazılabilecek! Aile hekimliklerinde yeni dönem

Muharrem İnce’nin bitişi! ‘Memleket’ battı

Rusya'da Müslümanlar nüfusun yüzde 15'ini geçti! Moskova Türkiye'nin kapısını çaldı

Bakan Şimşek’ten enflasyon açıklaması! Yılın kalanında hızla düşecek

Cuntacı Çetin Doğan’dan çıkar çıkmaz nankörlük

Böcek iftirasına tepki yağıyor! Yalancıdan başkan olmaz

İmamoğlu zamlara doymadı! İstanbul’u satışa çıkardı İGDAŞ, İSPARK ve HALK Ekmeği elden çıkarıyor

“İnsanlık tehdit altında” demişti… Eurovision birincisinden Bahçeli’ye skandal cevap!
Sağlık 28 ilde cilt kanserine karşı ücretsiz 'ben' taraması
Sağlık

28 ilde cilt kanserine karşı ücretsiz 'ben' taraması

Yeniakit Publisher
2024-05-17 17:39:00 -
28 ilde cilt kanserine karşı ücretsiz 'ben' taraması

Türk Dermatoloji Derneği tarafından cilt kanserinin erken teşhisi için önemli bir girişim başlatıldı. 28 il ve 47 merkezde 20-30 Mayıs tarihleri arasında ücretsiz "ben" taraması yapılacak.

Türk Dermatoloji Derneği tarafından cilt kanserinin erken teşhisi için önemli bir girişim başlatıldı. 28 il ve 47 merkezde 20-30 Mayıs tarihleri arasında ücretsiz "ben" taraması yapılacak.

Türk Dermatoloji Derneği tarafından, cilt kanserinin erken dönemde tespit edilebilmesi için 28 il ve 47 merkezde ücretsiz "ben" taraması yapılacak.

Derneğin düzenlediği bilgilendirme toplantısında, ben taramalarının 20-30 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirileceği duyuruldu.

Bu taramalar kapsamında, 28 il ve 47 merkezdeki vatandaşların bütün vücut muayeneleri yapılacak ve herhangi bir riskin olup olmadığı belirlenecek. Ayrıca, deri kanserinden korunma yolları ve güneş koruyucu kullanımının önemi gibi konularda da katılımcılara bilgi verilecek. (AA)
ÖNE ÇIKAN VİDEO

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23