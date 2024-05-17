28 ilde cilt kanserine karşı ücretsiz 'ben' taraması

Türk Dermatoloji Derneği tarafından cilt kanserinin erken teşhisi için önemli bir girişim başlatıldı. 28 il ve 47 merkezde 20-30 Mayıs tarihleri arasında ücretsiz "ben" taraması yapılacak.

Türk Dermatoloji Derneği tarafından, cilt kanserinin erken dönemde tespit edilebilmesi için 28 il ve 47 merkezde ücretsiz "ben" taraması yapılacak.

Derneğin düzenlediği bilgilendirme toplantısında, ben taramalarının 20-30 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirileceği duyuruldu.

Bu taramalar kapsamında, 28 il ve 47 merkezdeki vatandaşların bütün vücut muayeneleri yapılacak ve herhangi bir riskin olup olmadığı belirlenecek. Ayrıca, deri kanserinden korunma yolları ve güneş koruyucu kullanımının önemi gibi konularda da katılımcılara bilgi verilecek. (AA)

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