28 günde 126 PKK’lı imha edildi! Teröre şubat darbesi

Şubat ayında yurtiçi ve dışındaki hava ve kara operasyonlarında 126 terörist etkisiz hale getirildi.



Eli kanlı terör örgütü PKK ve gençlik yapılanmasına yönelik şubatta birçok ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 487 zanlıdan 80'i ise tutuklandı. 2021 yılında ikna yoluyla teslim olan terör örgütü PKK/KCK mensubu sayısı 27 Şubat itibarıyla 31'e yükseldi.



15 Temmuz hain darbe girişiminin en genç sivil şehidi Halil İbrahim Yıldırım’ın isminin verildiği Yıldırım Operasyonlarının hemen ardından terör örgütü mensuplarınca şehit edilen Eren Bülbül'ün isminin verildiği Eren operasyonlarına başlayan güvenlik güçleri, şubatta Terörden Arananlar Listesi'nde ‘kırmızı’ kategorideki sözde Amanos sorumlusu ‘Bedrettin Bedirhan’ kod adlı İbrahim Şengül’ü 3 Şubat'ta etkisiz hale getirdi. Terörist Şengül'ün, 23 Mart 1997'de Hatay'ın Erzin ilçesinin Yoncadüzü köyü bölgesinde, izne gelen jandarma eri ile 3 vatandaşın şehit edildiği, 2 güvenlik korucusunun yaralandığı, 26 Mart 2004'te Hatay'ın Erzin ilçesinde bulunan bir elektrik trafosunun patlayıcı maddelerle tuzaklanması sonucu bir jandarma erinin yaralandığı, bir TEDAŞ görevlisinin katledildiği ve 13 Haziran 2004'te Hatay'ın Dörtyol ilçesi kırsal alanında yol yapım çalışması bölgesinde görevli 3 güvenlik korucusunun şehit edildiği saldırıların faili olduğu belirlendi. PKK/KCK'nın sözde lojistik sorumlusu İbrahim Parım da 10 Şubat'ta MİT'in operasyonuyla Irak'ın Sincar bölgesinde yakalanarak, Türkiye'ye getirildi.