27 gün sonra ilk görüşme!
İsrail Başbakanı soykırımcı Netanyahu ile katliamın destekçisi ABD Başkanı Joe Biden, 27 gün sonra ilk kez görüştü.
İkili arasında telefonda gerçekleşen görüşmede, Gazze Şeridi’ndeki durumun ele alındığı aktarıldı.
ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, açıklamasında, görüşmede Gazze'de tutulan tüm rehinelerin serbest bırakılması için sürdürülen çabaların da ele alındığını söyledi.
Sözde insani çabalar!
Biden’ın Netanyahu’ya bölgedeki masum sivilleri koruma sorumluluğunu vurguladığını aktaran Kirby, ABD Başkanı'nın İsrail hükümetinin Gazze’ye büyük miktarda un sevkiyatına izin vermesini memnuniyetle karşıladığını belirtti. Kirby, görüşmede tarafların bölgeye deniz yoluyla yardım ulaştırılmasına yönelik seçenekler üzerinde de çalıştıklarını ifade etti.