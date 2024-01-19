  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Arnavutluk'tan Bayraktar TB2 SİHA hamlesi! "Ekipler Türkiye'de" diyerek dünyaya duyurdular

İmamoğlu etkisindeki CHP'de 'Alevi' krizi patlak verdi!

Araç sahipleri dikkat: Akaryakıt fiyatları ile ilgili büyük şok Motorine zam geliyor! Satış fiyatı hesaplaması değişti!

Kırklareli'nde şok doğalgaz gelişmesi! Arazisi olanlar dikkat! Hükümet acele olarak arazilere el koyacak

Sömestr öncesi Uludağ'a turist akını! Alman turistler tatil yolculuğu için resmen Türkiye'nin kapısını çaldılar

Türkiye'nin efsane kola markası raflardaki yerini yeniden aldı! Coca Cola'ya büyük şok

İspanya'dan kötü haber: tarihinin en kötü kuraklığı yaşanıyor! Halk deniz suyu içmeye başladı! Canlı için gizli tehlike

Biten proje yok açılış var! İmamoğlu film sunar

İzmir merkezli 3 ilde son yılların en büyük operasyonu: 11 milyar liralık vurgun

Son dönemde artış gösterdi! Gribal enfeksiyon neden uzun sürüyor?
Gündem 27 gün sonra ilk görüşme!
Gündem

27 gün sonra ilk görüşme!

Yeniakit Publisher
2024-01-19 23:59:00 - 2024-01-20 00:03:09
27 gün sonra ilk görüşme!

İsrail Başbakanı soykırımcı Netanyahu ile katliamın destekçisi ABD Başkanı Joe Biden, 27 gün sonra ilk kez görüştü.

İkili arasında telefonda gerçekleşen görüşmede, Gazze Şeridi’ndeki durumun ele alındığı aktarıldı.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, açıklamasında, görüşmede Gazze'de tutulan tüm rehinelerin serbest bırakılması için sürdürülen çabaların da ele alındığını söyledi.

Sözde insani çabalar!

Biden’ın Netanyahu’ya bölgedeki masum sivilleri koruma sorumluluğunu vurguladığını aktaran Kirby, ABD Başkanı'nın İsrail hükümetinin Gazze’ye büyük miktarda un sevkiyatına izin vermesini memnuniyetle karşıladığını belirtti. Kirby, görüşmede tarafların bölgeye deniz yoluyla yardım ulaştırılmasına yönelik seçenekler üzerinde de çalıştıklarını ifade etti.

Gazzeli bebeğin görüntüsü dehşete düşürdü!
Gazzeli bebeğin görüntüsü dehşete düşürdü!

Gündem

Gazzeli bebeğin görüntüsü dehşete düşürdü!
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kanın kurusun Netenyahu!
Kanın kurusun Netenyahu!

Gündem

Kanın kurusun Netenyahu!

Netenyahu katliamcı askerlerini ziyaret etti! Talimat verdi..
Netenyahu katliamcı askerlerini ziyaret etti! Talimat verdi..

Gündem

Netenyahu katliamcı askerlerini ziyaret etti! Talimat verdi..

İsrail muhalefet liderinden katil Netenyahu'ya zehir zemberek sözler!
İsrail muhalefet liderinden katil Netenyahu'ya zehir zemberek sözler!

Dünya

İsrail muhalefet liderinden katil Netenyahu'ya zehir zemberek sözler!

Netenyahu ölüyü de hazmedemedi! İsrailli askerin mezar taşı söküldü
Netenyahu ölüyü de hazmedemedi! İsrailli askerin mezar taşı söküldü

Gündem

Netenyahu ölüyü de hazmedemedi! İsrailli askerin mezar taşı söküldü

ABD ve İsrail'in şeytani Gazze planı!
ABD ve İsrail'in şeytani Gazze planı!

Gündem

ABD ve İsrail'in şeytani Gazze planı!

Irak'ta ABD'ye ait bir SİHA düşürüldü
Irak'ta ABD'ye ait bir SİHA düşürüldü

Dünya

Irak'ta ABD'ye ait bir SİHA düşürüldü

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23