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2600 yıllık Apollon tüm heybetiyle yıllara meydan okuyor

Dünyanın ilk kehanet merkezi olarak bilinen ve yaklaşık 2600 yıldır ayakta kalan Didim’deki Apollon Tapınağı ile felsefe okulunun merkezi Milet antik kenti aradan geçen 26 asra rağmen halen dimdik ayakta.

21 Şubat 2019 Perşembe 11:20
2600 yıllık Apollon tüm heybetiyle yıllara meydan okuyor

Dünyanın ilk kehanet merkezi olarak bilinen ve yaklaşık 2600 yıldır ayakta kalan Didim’deki Apollon Tapınağı ile felsefe okulunun merkezi Milet antik kenti aradan geçen 26 asra rağmen halen dimdik ayakta. Her yaz dünyanın çeşitli bölgelerinden binlerce insanın akın ettiği tarihi yapılar, havaların soğuması ile birlikte en sakin günlerini yaşamaya başladı.


Güneşi, kumu ve iklimi ile önemli bir turizm kenti olan Didim, sahip olduğu tarihi değerlerle de dünyanın en önemli merkezlerinden biri durumunda. Milet’ten gelen ’kutsal yol’ ile bir kehanet merkezi olarak bilinen Didim Apollon, dünyanın kehanet merkezi olarak bilinirken, Milet de felsefenin merkezi olarak biliniyor. Miken ve Aka’dan sonra Arkaik, Klasik, Helenistik, Roma, Bizans, Menteşe beyliği ve Osmanlı dönemini yaşayan Milet ve Apollon ardan geçen 26 asra rağmen tüm ihtişamı ile ayakta duruyor.



"Dijital ortamda tanıtım için çalışma başlatıldı"


Aydın’ın medeniyetler beşiği bir bölge olduğunu ve ildeki tarihi dijital ortamda da tanıtmak için çalışmalar başlattıklarını belirten İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Yılmaz, "Medeniyetler beşiği bir bölgede yaşamaktayız. Kadim topluluklardan itibaren insanların yaşadığı bu bölgede medeniyetler katman katman bizi beklemekte. Bu katmanlardan bir tanesi de Didim’deki Apollon Tapınağı. Apollon Tapınağı ve çevresinde çok eski gelenekten itibaren insanların inanış tarzını görebiliyorsunuz. Ardından felsefe ekolünün ve felsefe şehrinin merkezi Milet ile karşılaşıyorsunuz. Milet felsefenin doğuşu ve yayılışında önemli bir şehir. Hemen yanında Menteşe Beyliği’nin önemli camisi İlyas Bey Camisi ve Medresesi sizi bekliyor. Milet ve çevresinin tanıtımı ile ilgili hazırlıklarımız devam ediyor. Dijital ortamda ve uluslararası alanda tanıtım için hazırlıklarımız devam ediyor" dedi.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 11:20
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