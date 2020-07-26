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26 Temmuz koronavirüs rakamları açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 26 Temmuz koronavirüs rakamlarını kamuoyu ile paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 17 kişi yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2020-07-26 20:31:00 - 2020-07-26 20:38:12
26 Temmuz koronavirüs rakamları açıklandı

Sağlık Bakanlığı tarafından 26 Temmuz koronavirüs tablosu, vaka, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 927 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 226 bin 100, can kaybı 5 bin 613 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 26 Temmuz koronavirüs tablosuna ilişkin yaptığı açıklamada, ''Yeni vaka sayımız, son günlerdeki ortalamasında. İyileşen hasta sayımızla yeni vaka sayımız arasındaki fark düne yakın. Yoğun bakım, entübe ve riskli gruptaki hasta sayımız yaklaşık aynı düzeyde seyrettiği için vefat sayıları birbirine yakın gerçekleşiyor. '' ifadelerini kullandı.

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