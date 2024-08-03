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Aktüel 25 yıllık tatlıcıdan takdir edilen davranış! Bir günlük cirosunu Filistinlilere bağışladı
Aktüel

25 yıllık tatlıcıdan takdir edilen davranış! Bir günlük cirosunu Filistinlilere bağışladı

Yeniakit Publisher
2024-08-03 22:12:00 -
25 yıllık tatlıcıdan takdir edilen davranış! Bir günlük cirosunu Filistinlilere bağışladı

Sirkeci'de tatlıcı dükkanı işleten Mustafa Kaplan, bir günlük cirosunu Filistin'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere bağışladı.

Sirkeci'de 25 yıldır tatlıcı dükkanı işleten Mustafa Kaplan, iş yerinin bir günlük cirosunu Filistin'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere bağışladı.

İsrail'in Filistinlilere karşı insanlık dışı zulmü devam ederken, Türkiye'nin farklı kesimlerinden tepkiler de sürüyor.

Sirkeci'de 25 yıldır tatlıcılık yapan Mustafa Kaplan, Filistin'de yaşananlara kayıtsız kalmadı. Kaplan, cuma günü yaptığı ciroyu Filistin'de ihtiyaç sahibi olanlara ulaştırılmak üzere bağışladığını dükkanının camlarına astığı pankartlarla duyurdu.

Örnek davranışıyla açıklama yapan Kaplan, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin "Filistin, Filistinlilerin değil insanlık onurunun meselesidir. Oturan veya az bir çaba ile yetinen hiç kimsenin mazereti kabul edilmeyecek." sözlerinden yola çıktığını söyledi.

Kaplan, yapılan bu yardımların ülke geneline yayılması halinde bir anlam kazanacağını vurguladı.
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Katliama maruz kalan çocuklara Türkiye'deki kardeşlerinden gelen hediyelerin bir anlam ifade edeceğini dile getiren Kaplan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Malum 10 aydır siyonistler, çocuk-yaşlı demeden insanları kıyımdan geçiriyor. Bu hayatın sarhoşluğuna kapılıp, olanları unutuyoruz. Bugün gıyabi cenaze namazını kıldığımız, ailesini çok yakın bir zamanda kaybetmiş, kendisini de bu uğurda feda eden İsmail Heniyye'nin ikazını dikkate aldık. Farkındalık oluşturmak adına bu etkinliği düzenledik. Bizim bu çabamız aslında küçük ama ülke çapına yayılırsa anlam ifade edeceğini düşünüyorum. Bunun ülke çapına yayılmasını, bu konudaki farkındalığın artmasını arzu ediyoruz.''

''Hem müşteriler hem de personelimiz son derece duyarlı davrandı''

Mustafa Kaplan, Filistin halkının kanları ve canlarıyla insanlık onuruna çok şey anlattığına vurgu yaparak, "Her şeye rağmen 'Elhamdülillah' diyorlar. Biz de kendi nispetimizde mesajlarını alıyoruz.'' diye konuştu.

Dükkanında yaptığı günlük ciroyu dernek vasıtasıyla Filistinlilere ulaştıracağını ifade eden Kaplan, "Çalışanlarımız bugünkü yevmiyelerini almayarak, yapacağımız bağışa destekte bulundu. Bazı müşteriler de paranın Gazze'ye ulaştırılacağını öğrenince para üstü talep etmedi. Hem müşteriler hem de personelimiz son derece duyarlı davrandı." dedi.

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