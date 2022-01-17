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Aktüel 25 düzensiz göçmen daha kurtarıldı
Aktüel

25 düzensiz göçmen daha kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde lastik bottaki 25 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2022-01-17 21:35:00 -
25 düzensiz göçmen daha kurtarıldı

Muğla-Marmaris'te lastik bottaki 25 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçe açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler, lastik bot içerisindeki 25 düzensiz göçmeni sahil güvenlik botuna aldı.

Karaya çıkartılan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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