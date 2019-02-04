24 milyon $’lık çilek ihracatı

Türkiye, 2018’de 23 milyon 975 bin dolarlık çilek ihracatına imza attı. İhracattan en büyük payı 16 milyon dolarla Rusya aldı. Bu ülkeyi 5 milyon 136 bin dolarla Romanya, 1 milyon 367 bin dolarla Irak takip etti.

Ege Yaş Meyve Sebze ihracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, çilek ihracatını 2019’da 30 milyon dolara taşımayı hedeflediklerinin altını çizerek, “Avrupa’nın yanına Uzak Doğu pazarını da ekleyip bu rakamı yakalayacağız” şeklinde konuştu.