23. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması ödül töreni

ANKARA (AA) - 23. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu.

Anadolu Ajansı (AA) 6 dalda ödül alırken, AA Görüntülü Haberler Editörlüğü'ne de teşekkür plaketi verildi.

AA'dan Hisam Abu Shaqrah "112 Ekiplerine Saldırı" ile "Yılın En İyi Haber Görüntüsü", Murat Karadağ "Engelsiz Yürekler" ile "Yılın En İyi Spor Haberi", Orhan Fatih Doğan "Siyah Türkler" ile "Şeker-İş Özel Ödülü", İlhami Çetin "Kedi" ile "Kızılay İyilik Ödülü", Özkan Bilgin "Yüksek Gerilimde Ekmek Mücadelesi" ile "Türk-İş Emek Ödülü", Sarp Özer ve Engin Çorlu "Cesaret Ödülü"ne layık görüldü.



Törende ayrıca AA Görüntülü Haberler Editörlüğü'ne de teşekkür plaketi takdim edildi.



Türkiye Haber Kameramanları Derneği tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı Konferans Salonu’nda düzenlenen ödül töreninde konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Sizler, önemli bir kamu hizmetini yerine getiren ve kamu yararına çalışan hem birer haberci, hem de birer sanatçısınız.Daima hayatın içindesiniz, toplumsal olayların şahidi, sosyal hayatın geçirdiği değişimlerin gözlemcilerisiniz.Dolayısıyla sizler şimdiki zamanın tarihini yazanlarsınız." diye konuştu.

"Sizler adeta gerçeğin, gerçeklerin bekçilerisiniz" diyen Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Görev aşkıyla, mesai saatlerine sığmayan gündemler içinde büyük fedakarlıklarla kitleleri bilgilendiriyorsunuz. Türkiye'nin 2002'den bu yana geçirdiği büyük değişimin tanıkları da sizlersiniz.Sizler çektiğiniz fotoğraf ve görüntülerle krizler ve istikrarsızlıklarla anılan o eski Türkiye'nin 16 yılda nereden, nereye geldiğini en çarpıcı biçimde ortaya koydunuz.Sizler aslında aziz milletimizin büyük başarı hikayesini gözler önüne serdiniz."

Bakan Kasapoğlu, kalkınmada, üretimde, sağlıkta, eğitimde ve hayatın her alanında atılım üstüne atılım yapan bir Türkiye'nin varlığından bahsederek, "Gelişen şehirlerimiz, yükselen dev yatırımlarımız, her yakaladığı hedefin yerine daha büyük hedefler koyan bir Türkiye var.Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde işleyen yepyeni bir sistem var, özgürlükler var, gölgelerinden arınmış bir demokrasi var.Elbette bugün hala bazı sıkıntılarımız ve çözülmesi gereken bazı sorunlarımız da var.Ancak biliyoruz ki bugünün Türkiye'sinde her sorunun bir çözümü var, o çözümleri ortaya koyacak birikim ve irade var." değerlendirmesinde bulundu.

Kasapoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"15 Temmuz'da millet olarak FETÖ'cü zorbalara karşı verdiğimiz demokrasi ve özgürlük mücadelesinde hepiniz kahramanca görev yaptınız.Milletimizin Sayın Cumhurbaşkanımızla bütünleşerek verdiği bu destansı mücadeleyi kare kare tarihe nakşettiniz ve dünyaya ilan ettiniz.Bu sayede sizlerin demokratik rolünüzü de bir kere daha en çarpıcı örneklerle görme imkanı bulduk. Türkiye Haber Kameramanları Derneği'nin özellikle 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin çalışmaları gerçekten takdire şayandır.110 habercinin kaleminden yazılan 'Kalkışma Kitabı' ve 'O Gecenin Tanıkları' belgesel filmi tarihe not düşülmesi noktasında çok değerli çalışmalardır. Bu belgeselde kullanılan görüntüler yaptığınız işin değerini bir kez daha ortaya koymuştur.Bu vesileyle, görevi uğruna çalışırken hayatını kaybeden tüm meslektaşlarınıza Allah’tan rahmet diliyorum."

Bakan Kasapoğlu, "Engelsiz Yürekler" isimli haberiyle Anadolu Ajansı'ndan (AA) Murat Karadağ'a "Yılın En İyi Spor Haberi Ödülü"nü verdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'na da Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Aytekin Polatel tarafından günün anısına plaket verildi.

Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu ayrıca, Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik, Türk İş Başkanı Ergün Atalay, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran ve diğer davetlilere plaket takdim etti.

Bu arada, Kasapoğlu kamerayla çekim yaparak, basın mensuplarına poz verdi.







- Polatel: "Biz tarihin görsel değerleriyiz"





Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Aytekin Polatel de törende yaptığı konuşmada, "Geride bıraktığımız yüzyılda radyonun icat edilmesi ve ardından da televizyonun hayatımıza girmesiyle haber kameraları yolunu buldu. Görüntüler kitleleri gücüyle arkasından sürükledi. Bizim görüntülerimiz konuşur." ifadelerini kullandı.

"Biz tarihin görsel değerleriyiz" diyen Polatel, "Meslek ahlakına, demokratik değerlere, evrensel hukuka, kişi haklarına, özel hayat, saygı duyduğumuz ve önem verdiğimiz değerlerimizdir. Meslek riski yüksek bir görev icra ediyoruz. Toplumlara karşı olan sorumluluğun farkındayız. Ödül töreninin gerçekleşmesinde bizlere kapıları ardına kadar açan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na teşekkür ederiz." şeklinde konuştu.

AA Görüntülü Haberler Editörlüğü’nün ödülünü, Görsel Haberler Yayın Yönetmeni Ahmet Sel, ATO Başkanı Gürsel Baran’ın elinden aldı.

AA’dan Sarp Özer ve Engin Çorlu'nun "Cesaret Ödülü"nü Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan verdi.

"Türk İş Emek Ödülü"nü AA'dan Özkan Bilgin, Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk'ün elinden aldı.

AA'dan İlhami Çetin'in "Kızılay İyilik Ödülü"nü, Türk Kızılayı Genel Müdürü İbrahim Altan verdi.

"Şeker İş Özel Ödülü"nü AA'dan Orhan Fatih Doğan, Şeker İş Sendikası Başkanı İsa Gök’ten aldı.

AA'dan Hisam Abu Shaqrah’ın, "Yılın En İyi Haber Görüntüsü Ödülü"nü AA Uluslararası Haberler Yayın Yönetmeni Ömer Faruk Tokat'a, Fotomuhabirleri Derneği Başkanı Rıza Özel verdi.





Yarışmada ödül alan isimler şunlar:

Yılın En İyi Haber Görüntüsü:

"112 Ekiplerine Saldırı" - Anadolu Ajansı - Hisam Abu Shaqrah

"Koltuk Kavgası" - NTV - Yasin Göngör







Yılın En İyi Özel Haberi:



"Şarjör" - FOX TV - Mustafa Soybaş

"Platform Telaşı" - KANAL 7 - Ümit Gürbüz / Y. Özgür Akgül



"Aynı Yoldan Geçmişiz Biz - ABB Basım Merkezi - Uğur Demirci









Yılın En İyi Röportaj Haberi:

"Katil" - Doğan Haber Ajansı - Burak Emek







Serbest Haber:

"Umuda Kaçış" - ATV - İskender Demirel







Yılın En İyi Spor Haberi:

"Engelsiz Yürekler" - Anadolu Ajansı - Murat Karadağ







Şeker-İş Özel Ödülü:

"Siyah Türkler" - Anadolu Ajansı - Orhan Fatih Doğan







Kızılay İyilik Ödülü:

"Kedi" - Anadolu Ajansı - İlhami Çetin







TESK Özel Ödülü:

"Fırtına" - TRT HABER - Ahmet Görmez / İhsan Kırkbeşoğlu







Türk-İş Emek Ödülü:

"Yüksek Gerilimde Ekmek Mücadelesi" - Anadolu Ajansı - Özkan Bilgin

"Engelli Kameraman" - Azerbaycan - Isgender Qemberov







Haberciler Özel Ödülü:

"15 Temmuz Objektifleri Belgeseli" - KANAL 7 Televizyonu - Ali Ekber Karaçam





Cesaret Ödülü:

Anadolu Ajansı - Sarp Özer

Anadolu Ajansı - Engin Çorlu

DHA - Canan Altıntaş





Teşekkür Plaketi:

Anadolu Ajansı Görüntülü Haberler Editörlüğü