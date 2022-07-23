23 Temmuz 1919: Erzurum Kongresinin Yapılması

Kongre, 10 Temmuz'da toplanması kararlaştırılmış olmasına rağmen, 23 Temmuz'da bir okul salonunda 54 delege ile çalışmalarına başladı. İlk gün, Mustafa Kemal kongre başkanlığına seçildi. Milli bir hal alan kongrede, genel değerlendirmeler yapıldı ve doğu illerinin durumu görüşüldü. Milli mücadelenin temelleri açısından önemli kararlar alındı. Erzurum Kongresi'ne katılanlar, 17 çiftçi ve tüccar, 5 emekli subay, 4 emekli memur, 5 öğretmen, 4 gazeteci, 5 hukukçu, 2 mühendis, 1 doktor, 6 din adamı, 3 eski milletvekili, 1 general ve 1 eski bakan olmak üzere 54 delegeden oluşmuştu.





Meşhur ve tarihi Erzurum Kongresi de Şiran Müftüsü Mehmet Fahri Efendi’nin dualarıyla başladı. Şiran Müftüsü Mehmet Fahri Efendi adında bir hoca Arapça fakat yer ve zamana uygun güzel bir dua okudu. (Gerede-Önal-2003:60)

10 Temmuz’da yapılması kesinleşen Erzurum Kongresi azaların yetersiz iştirakinden dolayı ancak 23 Temmuz’da gerçekleşmişti. Kongrenin toplanması kesinleşince umulmadık bir sorunla karşılaşılmıştı.





Bazı tesirli azalar Mustafa Kemal ve Rauf Orbay’ın kongreye katılmaları konusunda tereddüt içerisindeydiler. Neticede Kazım Karabekir’in ısrarlı ricasıyla bu iştirak gerçekleşmişti.” (Ateş,1998:25)



23 Temmuz1784: Erzincan ilinde meydana gelen depremde 5 bin kişi hayatını kaybetti.









23 Temmuz 1939: Hatay parlamentosu Türkiye'ye katılma kararı aldı.



Hatay sorunu, Fransa'nın Suriye'ye bağımsızlık verme kararı üzerine 1936 yılında ortaya çıkmış, 1939 yılında Türkiye'nin ilhakı ile sonuçlanmıştır. Günümüzde hâlâ Suriye ve Türkiye arasında dönem dönem tartışmalara yol açan bir problem olmaya devam etmektedir.



