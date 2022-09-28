22 ‘terör hesabına’ soruşturma
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Mersin'de düzenlenen terör saldırısının ardından sosyal medyada yapılan paylaşımlara ilişkin soruşturma başlattı.
YENİ AKİT ANKARA
MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında, 26 Eylül 2022 tarihinde Mersin/Mezitli’de polisevine yapılan PKK terör örgütünün alçak saldırısını öven, sosyal medya platformlarında bölücü terör örgütünün propagandası yapan 22 hesap yöneticisi hakkında soruşturma başlatıldı” ifadelerine yer verdi.