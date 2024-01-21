22 araç içinde 69 kişi karda mahsur kaldı!

Muş-Mutki kara yolunun 10. kilometresinde araçlar, fırtına ve tipi nedeniyle mahsur kaldı.

4 saatin ardından kurtarıldılar!

İhbar üzerine bölgeye Muş Karayolları 113. Şube Şefliği ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 4 saat bölgede mahsur kalan 22 araç ve araçlarda bulunan 69 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı. Kar ve fırtınanın etkili olduğu Muş-Mutki kara yolu trafiğe kapatıldı.

'Mecbur kalmadıkça bu yolu kullanmayın' uyarısı!

Karayolları kepçe operatörü Hasan Elhan, Hasköy-Mutki kara yolunun tipiden dolayı sürekli kapandığını ifade ederek, şunları söyledi:

“Tipi ve fırtına nedeniyle yol sürekli kapanıyor. Mahsur kalanların ihbarı üzerine bölgeye geldik. Zor şartlarda vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Tipi devam ediyor. 20 kilometrelik yolun 5 kilometresi tipi nedeniyle kapanıyor. Vatandaşlarımız mecbur kalmadıkça bu yolu kullanmasınlar lütfen."

ÖNE ÇIKAN VİDEO