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Gündem 22 araç içinde 69 kişi karda mahsur kaldı!
Gündem

22 araç içinde 69 kişi karda mahsur kaldı!

Yeniakit Publisher
2024-01-21 18:26:00 - 2024-01-21 18:30:49

Türkiye yeni bir soğuk hava dalgasının etkisine girdi.

Muş-Mutki kara yolunun 10. kilometresinde araçlar, fırtına ve tipi nedeniyle mahsur kaldı.

4 saatin ardından kurtarıldılar!

İhbar üzerine bölgeye Muş Karayolları 113. Şube Şefliği ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 4 saat bölgede mahsur kalan 22 araç ve araçlarda bulunan 69 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı. Kar ve fırtınanın etkili olduğu Muş-Mutki kara yolu trafiğe kapatıldı.

'Mecbur kalmadıkça bu yolu kullanmayın' uyarısı!

Karayolları kepçe operatörü Hasan Elhan, Hasköy-Mutki kara yolunun tipiden dolayı sürekli kapandığını ifade ederek, şunları söyledi:

“Tipi ve fırtına nedeniyle yol sürekli kapanıyor. Mahsur kalanların ihbarı üzerine bölgeye geldik. Zor şartlarda vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Tipi devam ediyor. 20 kilometrelik yolun 5 kilometresi tipi nedeniyle kapanıyor. Vatandaşlarımız mecbur kalmadıkça bu yolu kullanmasınlar lütfen."
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