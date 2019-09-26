0553 313 94 23

2100 yıllık define bulundu! Paha biçilemiyor

İstanbul'da düzenlenen operasyonda Pontus Kralı Mithradates VI Eupator Dionysos dönemine ait yüzlerce sikke ele geçirildi. Operasyon kapsamında 5 kişi gözaltına alındı.

26 Eylül 2019 Perşembe 12:26
2100 yıllık define bulundu! Paha biçilemiyor

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz hafta 4 ilçede tarihi eser kaçakçılığına yönelik 3 farklı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda 5 kişi gözaltına alınırken, 695 sikke, metal haç, 3 ok ucu, 2 tane yaprak kabartmalı taş ele geçirildi.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbarları değerlendirerek Beykoz, Beyoğlu, Ümraniye ve Fatih'te tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı. Polis ekipleri adreslere 3 farklı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda M.G., M.K., M.K., S.E. ve R.K. yakalanarak gözaltına alınırken yaklaşık 2 bin 100 yıllık Pontus Kralı Mithradates VI Eupator Dionysos dönemine ait 695 sikke, metal haç, 3 ok ucu, 2 tane yaprak kabartmalı taş ele geçirildi.


Paha biçilemiyor

Eserler arasında, Amisos Definesi olarak adlandırılan sikkelerin bulunduğu belirtildi. Ele geçirilen sikkelerin tarihi değerinin çok yüksek olduğu meblağ biçilemediği öğrenildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında Vatan Caddesi'nde bulunan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde 2863 sayılı 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na Muhalefet' suçundan işlem başlatıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Eylül 2019 Perşembe 12:26
  1. İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü
  2. define

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Lille 3 puanı rahat kazandı! Yusuf Yazıcı...
    1. Lille 3 puanı rahat kazandı! Yusuf..
    2. Silivri gün içinde ikinci kez sallandı
    3. PSG'ye kendi sahasında Reims darbesi!
    4. Restoranın tuvaletine saklanıp soygun..
    5. Uzman isimden sigara yasağında dikkat..
    6. Beşiktaş başkanlığına bomba aday! İşte..
    7. 2100 yıllık define bulundu! Paha..
    8. Firavun muhalifleri bir bir tutukluyor
    9. Bakanlık'tan yaylacılara önemli uyarı
    10. Kızı için mevlit okutan ünlü oyuncu..
    11. Fatih'te sahte içki operasyonu: 2..
    12. Örtülü af ne demek? Denetimli..
    13. AK Parti’den Selman'ın itirafına sert..
    14. Müjdat Gezen, Burhan Kuzu davasında..
    15. Eski AK Partili vekilden 'Babacan'..
    16. MSB muvazzaf subay alımı ne zaman?
    17. Çözüm noktası
    18. Ruhani'den ABD'ye yeni teklif!
    19. TBMM, yeni yasama yılına 1 Ekim'de..
    20. Rusya’dan Türkiye’ye flaş çağrı!..
    Mahkeme başkanının sorusuna şaşırtan cevap! 'Benim evlilik anlayışım bu'
    Mahkeme başkanının sorusuna şaşırtan cevap! 'Benim evlilik anlayışım bu'
    Binali Yıldırım'ın yeni görevini açıkladı! 'Beştepe'ye taşınacak ve...'
    Binali Yıldırım'ın yeni görevini açıkladı! 'Beştepe'ye taşınacak ve...'
    "Erdoğan sizi böyle rezil eder"
    "Erdoğan sizi böyle rezil eder"
    Milletvekilinin evinde çalışan genç kadın canına kıydı!
    Milletvekilinin evinde çalışan genç kadın canına kıydı!
    Zamanlaması dikkat çekti! Yunan basınından alçaklık
    Zamanlaması dikkat çekti! Yunan basınından alçaklık

    Günün Karikatürü

    26 Eylül 2019
    Selvi’den dikkat çeken iddia! Akşener’den ittifak için AK Parti’ye ilginç teklif
    Selvi’den dikkat çeken iddia! Akşener’den ittifak için AK Parti’ye ilginç teklif
    Erdoğan'ın BM'deki konuşması Mısır'ı rahatsız etti
    Erdoğan'ın BM'deki konuşması Mısır'ı rahatsız etti