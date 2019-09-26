2100 yıllık define bulundu! Paha biçilemiyor İstanbul'da düzenlenen operasyonda Pontus Kralı Mithradates VI Eupator Dionysos dönemine ait yüzlerce sikke ele geçirildi. Operasyon kapsamında 5 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz hafta 4 ilçede tarihi eser kaçakçılığına yönelik 3 farklı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda 5 kişi gözaltına alınırken, 695 sikke, metal haç, 3 ok ucu, 2 tane yaprak kabartmalı taş ele geçirildi. İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbarları değerlendirerek Beykoz, Beyoğlu, Ümraniye ve Fatih'te tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı. Polis ekipleri adreslere 3 farklı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda M.G., M.K., M.K., S.E. ve R.K. yakalanarak gözaltına alınırken yaklaşık 2 bin 100 yıllık Pontus Kralı Mithradates VI Eupator Dionysos dönemine ait 695 sikke, metal haç, 3 ok ucu, 2 tane yaprak kabartmalı taş ele geçirildi.



Paha biçilemiyor Eserler arasında, Amisos Definesi olarak adlandırılan sikkelerin bulunduğu belirtildi. Ele geçirilen sikkelerin tarihi değerinin çok yüksek olduğu meblağ biçilemediği öğrenildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında Vatan Caddesi'nde bulunan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde 2863 sayılı 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na Muhalefet' suçundan işlem başlatıldı.

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