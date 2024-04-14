Bakan Ersoy, festivalin bu yılki ilk durağı olan Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı’nın Adana Müze Kompleksi’nde düzenlenen basın toplantısında, Kültür Yolu’nun Anadolu’nun 7 bölgesine yayıldığını ifade etti.Festivale dahil edilen şehir sayısının her yıl artırıldığını belirten Ersoy, “İnşallah 2028’de 35 şehirde Türkiye Kültür Yolu Festivali’ni gerçekleştiriyor olacağız. Geçen sene 11 şehirdeydi, bu sene 16 şehre çıktık. Her sene de artırarak festivallerimizi devam ettiriyoruz” dedi.

Birçok amaca hizmet

Ersoy, öncelikli amaçlarının, her yaş grubundan ve kesimden vatandaşın sanatın türlerine rahat erişimini sağlayacak festivaller gerçekleştirmek olduğunu anlattı. Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin birçok amaca hizmet ettiğini dile getiren Ersoy, şöyle konuştu: “Festivalin gerçekleştirdiği şehrin, başta Türkiye olmak üzere tüm dünyada bilinirliğini artırmak, markalaşmasını sağlamak da ikinci hedefimiz. Festivalleri gerçekleştirirken kültür ve sanatı desteklemiş oluyoruz. Dolayısıyla da sanatçılarımıza destek oluyoruz ama en önemlisi, şehirlerimizin uluslararası anlamda markalaşması yönünde çok önemli bir adım atmış oluyoruz. Kültür Yolu Festivalleri’ni gerçekleştirirken özellikle şehirlerin mevcut devam eden festivalleriyle de etkileşim içinde olmaya özen gösteriyoruz. Onları da Kültür Yolu Festivali’nin bir parçası haline getiriyoruz. Yine kendi isimleriyle daha zengin, etkili bir şekilde gelişimlerini, devamlılığını sağlamaya özellikle dikkat ediyoruz.”

16 şehirde yaklaşık 7 bin etkinlik

Ersoy, Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin bu yıl Adana ile başladığını belirterek, şöyle devam etti: “Bugün başlayan festival zincirimiz, 8 aya yakın bir süreyle devam edecek. Adana’yı Şanlıurfa izliyor. Şanlıurfa’dan Bursa’ya, daha sonra Samsun’a geçiyoruz. Adana, Şanlıurfa, Bursa ve Samsun özelinde baktığınız zaman bu ilk dört şehir, aslında bu sene Kültür Yolu Festivali’ne ilk kez dahil olan şehirlerimiz. Samsun’u Trabzon izleyecek, sonra Van ile devam edeceğiz. Van da bu sene Kültür Yolu Festivali’ne dahil olan yeni kentlerimiz arasında 5’inci şehir oluyor. Van’dan Nevşehir’e, Erzurum’a, Çanakkale’ye, Ankara’ya, Konya’ya, Diyarbakır’a, Gaziantep’e, İzmir’e geçeceğiz ve Antalya’da son bulacak. İstanbul’u da dahil ettiğimiz zaman 16 şehirde 8 ay boyunca sürecek olan bir festival zincirinden bahsediyoruz.”

Ersoy, 16 şehirdeki festivallerde yaklaşık 7 bin etkinliğin gerçekleşeceğini açıkladı.

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