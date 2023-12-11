  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Destici'den çok konuşulacak çıkış: Gerekirse Atatürk’ün 1932'deki tamimi uygulansın

Ebu Ubeyde'den 'esir' açıklaması! Müslümanlara seslendi: Seyirci kalmayın

Türk inşaat devi iflas etti! Tarihe geçen, büyük şirket: Konut projesi yarım kaldı! 1415 dairesi icradan satılacak

İşgalci askerler havaya uçtu! İsrail askeri noktalarına saldırı: Hedefler tam isabet!

Büyük vaatlerle koltuğa geçen Özgür Özel'e kötü haber! Kapılar yüzüne kapandı

Putin’e BM'den kötü haber, başı fena dertte! Rus, David Cameron'dan çağrı: 350 milyar $'ına el konsun

İsrailli askeri uzmandan bomba Hamas itirafı! 'Ordu şaşkınlık yaşıyor'

Yunanistan'ın amiral gazetesinden provakatif Erdoğan yazısı! Korkudan titriyorlar...

Terörist başı Netanyahu’dan Putin’e: Rahatsızız!

Ünlü iş insanı sağa sola ateş eden kişiyi uyardı! Bitiş hüsran: Silahlı maganda dehşeti, skandal olay!
Kültür - Sanat 2023 Nobel Ödülleri sahiplerini buldu
Kültür - Sanat

2023 Nobel Ödülleri sahiplerini buldu

Yeniakit Publisher
2023-12-11 07:19:00 -
2023 Nobel Ödülleri sahiplerini buldu

Fizik, kimya, tıp, edebiyat ve ekonomi alanlarında verilen 2023 Nobel Ödülleri, İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

İsveç'in başkenti Stockholm'deki Stockholm Konser Salonu'nda düzenlenen tören ile fizik, kimya, tıp, edebiyat ve ekonomi alanlarında verilen 2023 Nobel Ödülleri sahiplerini buldu.

Nobel Fizik Ödülü, maddedeki elektron dinamiğinin incelenmesi için attosaniyelik ışık darbeleri üreten deneysel yöntemlerden dolayı Prof. Pierre Agostini, Prof. Dr. Ferenc Krausz ve Prof. Anne L'Huillier'e verildi.

Nobel Kimya Ödülü'nün sahibi, kuantum noktalarını ve bunların nasıl yapılacağını keşfeden çalışmaları nedeniyle Moungi Bawendi, Louis Brus ve Aleksey Yekimov oldu.

Nobel Tıp Ödülü, COVID-19'a karşı etkili mRNA aşılarının geliştirilmesini sağlayan nükleozid baz modifikasyonlarına ilişkin keşiflerinden dolayı Katalin Kariko ve Drew Weissman'a verildi.

Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi, söylenemeyeni söyleyen yenilikçi oyunları ve düzyazıları nedeniyle Norveçli yazar Jon Fosse oldu. Fosse, Norveççenin 2 yazılı dil formundan biri olan Nynorsk dilinde yazan ilk Nobel Edebiyat Ödülü sahibi olarak kayıtlara geçti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Nobel Ekonomi Ödülü, kadınların işgücü piyasasındaki yeri ile ilgili çalışmalarından dolayı Claudia Goldin'e verildi.

Nobel Barış Ödülü İranlı Mohammadi'ye verilmişti

Nobel Barış Ödülü ise Norveç'in başkenti Oslo'da düzenlenen törenle geçtiğimiz ekim ayında, "İran'da kadınlara yönelik baskıya karşı insan hakları ve özgürlükleri" mücadelesinden dolayı İranlı Narges Mohammadi'ye verilmişti. İran tarafından 13 kez tutuklanan, 5 kez mahkum edilen, 31 yıl hapis cezasına çarptırılan ve şu anda cezaevinde bulunan Mohammadi'nin yerine ödülü, çocukları Kiana ile Ali Rahmani'ye teslim edilmişti.

 

ABD’de Nobel ödülü Aziz ve Gwen Sancar Vakfı'nı inşa ediyor, temeli atıldı! Türkiye'ye paylaşımı yaptı
ABD’de Nobel ödülü Aziz ve Gwen Sancar Vakfı'nı inşa ediyor, temeli atıldı! Türkiye'ye paylaşımı yaptı

Aktüel

ABD’de Nobel ödülü Aziz ve Gwen Sancar Vakfı'nı inşa ediyor, temeli atıldı! Türkiye'ye paylaşımı yaptı

Nobel ödüllü bilim insanı başarının sırrını açıkladı! 'Bu 3 cevhere sahipseniz...'
Nobel ödüllü bilim insanı başarının sırrını açıkladı! 'Bu 3 cevhere sahipseniz...'

Aktüel

Nobel ödüllü bilim insanı başarının sırrını açıkladı! 'Bu 3 cevhere sahipseniz...'

2023 Nobel Fizik Ödülü'nü Pierre Agostini, Ferench Krausz ve Anne L'Huillier kazandı
2023 Nobel Fizik Ödülü'nü Pierre Agostini, Ferench Krausz ve Anne L'Huillier kazandı

Dünya

2023 Nobel Fizik Ödülü'nü Pierre Agostini, Ferench Krausz ve Anne L'Huillier kazandı

Sebebine şaşırmadık: Nobel ödüllü Orhan Pamuk mahkemelik
Sebebine şaşırmadık: Nobel ödüllü Orhan Pamuk mahkemelik

Gündem

Sebebine şaşırmadık: Nobel ödüllü Orhan Pamuk mahkemelik

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23