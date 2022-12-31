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Ekonomi 2022'de en fazla borsa kazandırdı
Ekonomi

2022'de en fazla borsa kazandırdı

2022 yılında BIST 100 endeksi yüzde 196,57, altının gram fiyatı yüzde 40,22, dolar/TL yüzde 41,77, euro/TL de yüzde 32,92 arttı.

Yeniakit Publisher
2022-12-31 19:29:00 -
2022'de en fazla borsa kazandırdı

2022 yılında en fazla kazandıran yatırım aracı borsa oldu. 2021 yılını 1.857,65 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi 2022 sonunda 5.509,16 puana yükseldi. Endeksteki yıllık artış 3.651,51 puan ve yüzde 196,57 olarak gerçekleşti.

Gram altın 314 lira arttı

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 2022'de yüzde 40,22 değer kazandı. Geçen yılın sonunda 780,20 liradan satılan 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 2022 yılının son işlem gününde 1.094 liraya çıktı. 2021 yılını 5.161 liradan tamamlayan Cumhuriyet altınının satış fiyatı da bu senenin sonunda 7.330 lira oldu. Cumhuriyet altınının satış fiyatında bu yıl yüzde 40,22 artış kaydedildi.

Dolar yüzde 41 değer kazandı

ABD doları da 2022 yılını bir önceki yıla göre kazançla kapattı. TL karşısında ABD dolarının yıllık artışı yüzde 41,77 olurken, euronun satış fiyatında da yıllık bazda yüzde 32,92 yükseliş görüldü. 2022 yılında yatırım fonları ortalama yüzde 46,18 kazandırırken, emeklilik fonlarının getirisi yüzde 65,81 oldu.

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