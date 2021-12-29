2022’de ekonomik sistemde hızlı iyileşme bekleniyor

Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, 2021 yılını değerlendirip 2022 yılına ilişkin beklentilerini paylaştı. Türk bankacılık sektörünün salgın döneminde oldukça hızlı reaksiyon gösterdiğini belirten Göktaş, “Durum normalken dijitalleşme istediğimiz hızda ilerlemiyordu. Pandemiyle bunun değiştiğini gördük. İnsanlar işlerini evden yapar hale geldiler. Bankacılık işlemlerinin de evden gerçekleştirilebildiğini, QR kodla ATM’den el değmeden para çekilebildiğini gördükçe bunları uygular hale geldiler. Bu manada bankacılık sektörünün pandemiden avantajlı çıktığını düşünüyorum” dedi.

Yapılandırma talepleri karşılandı

Göktaş, salgın sonrasında evden çalışma sisteminin iş modeli haline geldiğini söyledi. Covid-19 döneminde kamu bankaları ve finans kuruluşlarınca piyasaya önemli destek verildiğini; yapılandırma taleplerinin karşılandığını hatırlattı. Göktaş, katılım bankacılığı mekanizmasının krizlere karşı dayanıklı olduğunu da vurguladı. 2008 küresel finans krizinde Papa 16. Benedictus’un faizsiz finans sisteminin incelenmesini istediğini anımsatan Göktaş, “Katılım bankacılığına herkesin ihtiyacı var” diye konuştu. Göktaş, kriz olmasına rağmen katılım finansın büyümesini sağlıklı bir şekilde sürdürdüğüne dikkati çekti.

Paydaş odaklı sektör

Göktaş, salgının beraberinde getirdiği ekonomik durgunluk ve kredi müşterisinin yaşadığı darboğazın 2021 yılında sektörü zorladığına işaret etti. Bu zorluğun kredi ve borçların yeniden yapılandırılması, piyasaya ciddi manada likidite desteği verilmesi suretiyle atlatılmaya çalışıldığını dile getiren Göktaş, “Katılım finans kuruluşları olarak kâr değil de paydaş odaklı bir sektörüz. Mekanizmamızda kârlılığı öne çıkarmıyoruz. Finansmanı geri çağırma, kâr payı oranlarını yukarı yönlü değiştirme yaklaşımı içinde değiliz. Ortaya koyduğumuz faaliyetlerle kriz dönemini en iyi şekilde atlatan sektörlerin başında olduğumuzu düşünüyorum” ifadelerini kullandı. Göktaş, katılım bankalarının nakdi finansman büyümesinde sektöre göre pozitif ayrıştığını anlattı. Toplanan fonlar tarafında da katılım bankalarının sektöre göre daha hızlı büyüme kaydettiğini aktaran Göktaş, “TKBB üyeleri hem gerçek kişi hem tüzel toplanan fonlarda sektörden güçlü büyüdü” bilgisini verdi.

Pazar payı yüzde 7.5

Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Katılım bankacılığı sektörü, ekim ayı itibarıyla aktif büyüklüğünü 555.2 milyar TL’ye taşıdı. Yıl başında yüzde 7.16 olan sektör içindeki pazar payını ekim itibarıyla yüzde 7.5’lere taşındığını gözlemliyoruz. Yılın ilk 12 ayında nakdi finansman hacmi 2021 başına kıyasla yüzde 23 arttı ve 313.1 milyar TL’ye geldi. Toplanan fon hacmi yüzde 31 artışla 419.1 milyar TL’ye yükseldi. Yılın son döneminde yaşanan kurdaki artışın etkisi, bilanço kalemlerindeki nominal büyümelere yansıyacaktır. Bu minvalde yıl sonu itibarıyla katılım bankacılığının nakdi finansmanlarda geçtiğimiz seneye göre yüzde 50’ye yakın; toplanan fonlarda ise yüzde 65’in üzerinde büyüme beklenmektedir. 2022 yılında salgının etkilerinin azalmasıyla ekonomik sistemde hızla iyileşme olacağını düşünüyoruz. Pozitif ivmenin sürdürülmesi, üretim ve yatırım koşullarının iyileşmesi, reel sektör aktivitesindeki canlanmanın etkileriyle katılım bankaları için 2022 yılında hem nakdi finansman hem de toplanan fon kalemlerinde ortalama yüzde 20’nin üzerinde bir büyüme öngörüyorum.”

Dijital müşteri sayısında artış

2020 yılı üçüncü çeyrek sonunda 3.1 milyon olan aktif dijital müşteri sayısının 2021 yılının aynı döneminde 3.6 milyona çıktığını bildiren Göktaş, şu açıklamaları yaptı: “Bu yüzde 16.3’lük bir büyümeye tekabül ediyor. Bu 3.6 milyon olan aktif dijital müşteri sayısının yüzde 86’sı sadece mobil bankacılığı, yüzde 6’sı internet bankacılığını, yüzde 8’i ise her iki kanalı da kullanmaktadır. Dijitalleşme yolunda yakalanan ivmenin artarak devam etmesi bekliyoruz ve bunu katılım bankacılığının geleceği için elzem görüyoruz. Diğer taraftan İstanbul Finans Merkezi, Türkiye’nin global finans merkezi olması yolunda önemli bir proje. Önümüzdeki dönem için gerekli olan büyümeyi yakalayarak ülkemizi finans merkezi ve özellikle katılım finansın merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz.”