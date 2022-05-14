2022/1. Dönem bekçilik sınav yerleri açıklandı mı, Bekçi alımı sınav giriş belgesi sorgulama!

Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alanında istihdam edilmek üzere 3250 bekçi alımı yapılacağı açıklanmıştı. Polis Akademisi tarafından yayınlanan 2022/1. Dönem bekçilik alımı başvuru kılavuzuna göre, 3250 bekçi alımı için başvurular 28 Nisan’da başlamıştı. bekçi alımı ön başvurusu 13 Mayıs’ta sona erdi. 3 bin 250 bekçi alımı başvurusunda bulunan adaylar şimdi de 2022/1. Dönem bekçilik sınav yerlerini ve 2022/1. Dönem bekçilik sınavı giriş belgesini sorguluyor. Peki 2022/1. Dönem bekçilik sınav yerleri ne zaman açıklanacak? İşte 2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sınav giriş belgesi yayınlanma tarihi.

Bekçilik sınav giriş belgesi 2022 ne zaman yayınlanacak?

Bekçilik sınav giriş belgesi nasıl alınır? Polis Akademisi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Adaylara ait sınav giriş belgeleri 08 Temmuz 2022 tarihinde www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır" ifadeleri yer aldı. Sınav ise 17 Temmuz'da gerçekleşecek. 18/06/2020 tarihli ve 31159 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7245 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu ve 02.03.2018 tarihli ve 30348 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliğinin ilgili hükümlerinde belirtilen şartları taşıyan en az lise ve dengi okul mezunu erkek adaylar başvuru yapabilecektir. Bekçilik sınav giriş belgeleri 8 Temmuz 2022 tarihinde www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Sınav giriş belgesi e devlet üzerinden aday T.C kimlik no ile sorgulanacak.

Bekçilik sınavı hangi illerde yapılacak?

Bekçi sınavı nerede yapılacak? 2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı 17 Temmuz 2022 Pazar günü saat 10.00’da Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Sivas il merkezlerinde yapılacaktır.