2022 komiser yardımcısı alımı | PAEM 7. Dönem komiser yardımcısı alımı başvuru şartları neler? Başvurular ne zaman?

Polis Amirleri Eğitim Merkezine (PAEM) yapılacak komiser yardımcısı alımında başvuru süreci devam ediyor. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü teşkilatı mensubu olmak bu doğrultuda komiser yardımcısı alımına başvuru yapabilmek için, PAEM tarafından açıklanan başvuru şartlarına haiz olunması gerekiyor. Peki, PAEM bin komiser yardımcısı alımı başvuru şartları neler? Başvurular ne zaman bitecek?

PAEM bin komiser yardımcısı alımı için harekete geçti. Komiser yardımcısı olmak isteyen lisans mezunları için Polis Akademisi'nin ön başvuruları merak ediliyor. Peki PAEM komiser yardımcısı alımı başvuru şartları neler? 1000 komiser yardımcısı başvuruları ne zaman sona erecek?

Polis Amirleri Eğitimi Merkezi komiser yardımcısı alımları ne zaman başlıyor?

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Amirleri Eğitimi Merkezine (PAEM) 7. Dönem İlk Derece Amirlik Eğitimi için Emniyet mensubu Polis Memurları arasından 75’i kadın, 925’i erkek aday olmak üzere komiser yardımcılığı adaylığına toplamda 1.000 öğrenci alımı yapılacaktır. Alıma ilişkin süreç ve gerekli hususlar ilerleyen tarihlerde Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir. Diğer kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar edilmemesi önemle duyurulur.

PAEM komiser yardımcısı alımı başvuru şartları neler

2022 komiser alımı şartları açıklanmadı, geçmiş dönemde aranan şartlar ise şu şekilde:

En az dört yıllık lisans seviyesindeki bir yükseköğretim programından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

Başvuru tarihi itibarıyla meslekte fiilen iki yılını doldurmuş olmak,

Son iki performans değerlendirme puanı iyi veya çok iyi olmak,

Kısa veya uzun süreli durdurma cezaları, ceza süresi içinde derece yükselmesi için açılan kurslara, yarışma sınavı veya seçmelerine girmeyi de önler,

Haklarında meslekten veya memuriyetten çıkarma cezasını gerektirecek suçlardan dolayı adli veya idari soruşturma yapılıyor olmamak.

PAEM’e başvuran emniyet mensubu adayların yukarıda belirtilen şartlardan herhangi birini taşımadıkları anlaşılması halinde, sınav sonuçlarına bakılmaksızın adaylıkları, öğrenime başlamışlarsa öğrencilikleri sona erdirilir.