Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (EKPSS) giren engelli vatandaşların kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirilebilmesi için kura çekimleri gerçekleştiriliyor. 2022 engelli kura çekimi başvurularının nereden ne zamana kadar yapılabileceği araştırılıyor.

2022 engelli kura çekimi ne zaman? Engelli Kura başvuruları ne zaman bitecek?

2022-EKPSS kura başvuru işlemleri 28 Nisan 2022 saat 10.00'da başladı. Kura başvuru işlemleri 17 Mayıs Salı saat 23.59'da sona erecek. Adaylar başvuru işlemlerinin ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi yani AİS üzerinden yapabiliyor. Adaylar sisteme şifreleriyle giriş yapabileceği gibi e Devlet şifreleriyle de giriş işlemini gerçekleştirebilirler. Kura sonuçları ise 20 Mayıs 2022'de ilan edilecek.

EKPSS kura başvuru ücreti ne kadar?

Engelli kura başvurusu yapmak isteyen adayların 25 lira ödeme yapması gerekiyor. Kura için başvuru işlemi yapıldıktan sonra başvuru ücreti, 28 Nisan – 18 Mayıs 2022 tarihlerinde aday tarafından yatırılacaktır. Ücret yatırma işlemleri, bankadan ödeme yapacak olan adaylar için 18 Mayıs 2022 tarihinde mesai saati bitiminde; ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartıyla veya banka ATM’leri ve online bankacılık üzerinden ödeme yapacak adaylar için 18 Mayıs 2022 tarihi saat 23.59'da sona erecektir.