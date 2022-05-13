2022 EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 EKPSS sonuç açıklanma tarihi!

ÖSYM 2022 EKPSS sonuçları ile ilgili heyecan giderek artıyor. EKPSS 2022: 24 Nisan’da yapıldı. Sınavda adayların öğrenim düzeyine ve engel grubuna uygun 60 sorudan oluşan, Genel Yetenek ve Genel Kültür testleri yer aldı. Peki 2022 EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

2022 EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamada ”Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebilecekler” denildi. 2022 EKPSS sonuçları 20 Mayıs'ta açıklanacak.

Sınav sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.