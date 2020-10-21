2020-2022 döneminde uygulanacak hayvancılık yatırım destekleri belirlendi

Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenecek illerde 2020-2022 döneminde uygulanacak hayvancılık yatırımlarına ilişkin Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girdi.

Buna göre, gerçek ve tüzel kişilerin damızlık manda düve yetiştirme işletmesi kurma yatırımları, kapasite artırımı ve rehabilitasyonu, makine, araç-gereç ve teçhizat ile hayvan alımları yüzde 50 hibe ile desteklenecek.

Kararname ile yürürlüğe giren Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kurulan işletmelerden 1500 başa kadar koç ve / veya keçi alımına yetiştiriciler tarafından yüzde 50 hibe desteği sağlanacaktır.

Ayrıca küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin geliştirilmesi amacıyla Bakanlıkça belirlenecek il ve şartlar doğrultusunda yüzde 85 oranında küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, inşaat, makine, alet ve teçhizat yatırımlarının gerçek ve yasal olarak yapılması 1000 kapasiteli kaz damızlık kişi, aynı kapasiteli ticari hindi ve 500 kapasiteli ticari kaz yüzde 75 desteklenecek.

Arıcılık Kayıt Sistemine kayıtlı ve 50 ve üzeri arı kovanı varlığı bulunan Arı Yetiştiricileri veya Bal Üreticileri Derneklerine üye üreticiler tarafından arı ürünleri üretimi için yapılan yatırımların% 50'si, yapılacak yatırımların% 100'ü İpekböceği yetiştiriciliğinin gelişmesi için bu alanda gerçek ve tüzel kişiler tarafından. fırsat verilecek.

Gerçek veya tüzel kişiler hibe desteği ile ilgili yatırım konularından sadece bir proje için ve bir kez yararlanacaktır. Yatırım tutarının desteklenmesi için üst sınır Bakanlıkça belirlenecektir.

Projeleri onaylanan ve projelerinde belirtilen süre içerisinde yatırımını tamamlayanlar hibe desteğinden yararlanabilecekler.

Ödemeler Ziraat Bankası üzerinden yapılacaktır. Kararın uygulanmasına ilişkin olarak, destek tutarının yüzde 0,2'si tutarında hizmet komisyonu bankaya ayrıca ödenecek.