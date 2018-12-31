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2019'da resmi tatil günleri ne zaman? 2019 resmi tatil tarihleri

2019 yılına az bir zaman kala vatandaşlar 2019 yılındaki resmi tatil günlerini merak ediyor. 2019 yılında resmi tatil hangi tarihlerde olacak? İşte yanıtı...

31 Aralık 2018 Pazartesi 18:00
2019'da resmi tatil günleri ne zaman? 2019 resmi tatil tarihleri

2019 yılına az bir zaman kala vatandaşlar 2019 yılındaki resmi tatil günlerini merak ediyor. 2019 yılında resmi tatil hangi tarihlerde olacak? İşte yanıtı...

 

2019 resmi tatil günleri

Tarih

Resmi Tatil Günü

 

1 Ocak Salı

Yılbaşı

1 Gün

23 Nisan Salı

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Gün

1 Mayıs Çarşamba

İşçi Bayramı

1 Gün

19 Mayıs Pazar

Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

1 Gün

4 Haziran Salı

Ramazan Bayramı

3,5 Gün

15 Temmuz Pazartesi

Demokrasi ve Milli Beraberlik Günü

1 Gün

10 Ağustos Cumartesi

Kurban Bayramı

4,5 Gün

30 Ağustos Cuma

Zafer Bayramı

1 Gün

29 Ekim Salı

Cumhuriyet Bayramı

1,5 Gün

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 18:00
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  8. Ramazan Bayramı
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  10. Kurban bayramı
  11. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı
  12. işçi bayramı
  13. zafer bayramı
  14. cumhuriyet bayramı
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  16. yılbaşı
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