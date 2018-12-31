2019'da resmi tatil günleri ne zaman? 2019 resmi tatil tarihleri
2019 yılına az bir zaman kala vatandaşlar 2019 yılındaki resmi tatil günlerini merak ediyor. 2019 yılında resmi tatil hangi tarihlerde olacak? İşte yanıtı...31 Aralık 2018 Pazartesi 18:00
2019 yılına az bir zaman kala vatandaşlar 2019 yılındaki resmi tatil günlerini merak ediyor. 2019 yılında resmi tatil hangi tarihlerde olacak? İşte yanıtı...
2019 resmi tatil günleri
Tarih
Resmi Tatil Günü
1 Ocak Salı
Yılbaşı
1 Gün
23 Nisan Salı
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Gün
1 Mayıs Çarşamba
İşçi Bayramı
1 Gün
19 Mayıs Pazar
Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
1 Gün
4 Haziran Salı
Ramazan Bayramı
3,5 Gün
15 Temmuz Pazartesi
Demokrasi ve Milli Beraberlik Günü
1 Gün
10 Ağustos Cumartesi
Kurban Bayramı
4,5 Gün
30 Ağustos Cuma
Zafer Bayramı
1 Gün
29 Ekim Salı
Cumhuriyet Bayramı
1,5 Gün
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