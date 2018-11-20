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2019 Takımlar Avrupa Masa Tenisi Şampiyonası Elemeleri

- A Milli Kadın Masa Tenisi Takımı, B2 Grubu son maçında Danimarka'yı 3-2 yendi ve play-off'a yükseldi

20 Kasım 2018 Salı 23:35
2019 Takımlar Avrupa Masa Tenisi Şampiyonası Elemeleri


İSTANBUL (AA) - A Milli Kadın Masa Tenisi Takımı, 2019 Takımlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri B2 Grubu son maçında Danimarka'yı 3-2 yenerek grubunu lider tamamladı ve play-off oynamaya hak kazandı.

Danimarka ile Tozkoparan Spor Salonu'nda karşılaşan ay-yıldızlılar, mücadeleye Sibel Altınkaya, Özge Yılmaz, Betül Nur Kahraman ve Gülpembe Özkaya'dan oluşan kadro ile çıktı.

Milli sporcu Sibel Altınkaya, ilk oyunda rakibi Sophie Walloe'yi 3-0 yendi ve skoru 1-0'a getirdi.

Özge Yılmaz, ikinci oyunda Stefanie Christensen karşısında 3-0 kaybetti ve 1-1 eşitlik sağlandı.

Betül Nur Kahraman üçüncü oyunda Mie Skov'a 3-1 yenildi ve Danimarka 2-1 öne geçti.

Dördüncü oyunda Sibel Altınkaya, rakibi Stefanie Christensen'i 3-0 mağlup etti ve eşitliği sağladı: 2-2.

Özge Yılmaz ise beşinci oyunda Sophie Walloe'yi 3-2 yendi.

Ay-yıldızlılar, sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Play-off grubunda başarılı olan takımlar ise 3-8 Eylül 2019 tarihlerinde Fransa'nın Nantes kentinde yapılacak Avrupa Şampiyonası'na katılım hakkı kazanacak.



Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 23:35
  1. 2019 Takımlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri
  2. A Milli Kadın Masa Tenisi Takımı
  3. Danimarka
  4. Masa Tenisi

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