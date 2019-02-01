2019 emekli maaşı promosyon zammı kaç lira? Son dakika emekliye hangi banka kaç TL veriyor? Bankaların emekli maaşlarına promosyon ödemeleri için rekabeti sürüyor. 2019 SSK emekli maaşı promosyon zammı ne kadar?

2019 SSK emekli maaşı promosyon zammı ne kadar?

Bankaların emekli müşteri rekabeti sürüyor. Kimi bankalar 450 liraya varan promosyona ek fırsatlar sunarken, kimi de ödemeyi 600 liraya kadar çıkardı. Hem emekliye hem emekli getirene promosyon da gözde. Peki, hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Hangi bankanın ek fırsatları daha fazla? İşte tüm detaylar! Bankaların emekli maaşlarına promosyon ödemeleri için rekabeti sürüyor. Emeklilere 3 yıllık dönem için maaşa göre 300, 375, 450 lira olarak belirlenen promosyon tutarına ilave kampanyalar düzenleyen bankalar bu tutarı 600 liranın üzerine kadar çıkarmış durumda.

Geçtiğimiz senelerde yürürlüğe konan emekliye promosyonda rekabet devam ediyor. 3 senelik dönem için maaşa göre 300, 375, 450 lira olarak belirlenen promosyon tutarını 600 liraya kadar çıkıyor. Yeni yılda rakamların dahada artması beklenirken, bazıları da ücretsiz işlemler, faturalarda indirim gibi ek fırsatlar yer alıyor. Ayrıca bazıları emekli maaşını kendi bankasına taşıyan müşterilerine ücretsiz işlemler, faturalarda indirim gibi ek fırsatlar sunuyor. Emekli müşteri getirenlere bankaya kazandırdığı her emekli için 100 lira veren de var. Bu arada Geçtiğimiz Ağustos ayında yapılan toplu sözleşme görüşmelerinde karara bağlanamayan memur ve memur emeklisine bayram ikramiyesi konusu bu ay KPDK toplantısında gündeme gelecek. İlk KPDK toplantısı toplu sözleşme görüşmelerinin ardından Kasım ayında gerçekleştirilmişti. Bu ay ikici olarak toplanacak olan KPDK'nın bayram ikramiyesi konusunda bir karara varması bekleniyor.

İşte bankaların emeklilik promosyonu uygulamaları:

AKBANK

450 liraya varan promosyon veriyor. Tüm bankaların ATM'lerinden ayda 2 kez ücretsiz para çekme, bedava havale ve EFT, bireysel kredilere özel faiz oranı gibi imkanlar sunuyor.

DENİZBANK

450 liraya varan promosyon ödüyor. Bankaya emekli maaşı müşterisi kazandıranlara da her emekli için 100 lira veriyor. Marka işbirlikleriyle indirimli alışveriş imkanı sunuyor. Kredilerde özel faiz, Bonus kartıyla otomatik ödeme talimatı verenlere 3 ay doğalgaz faturasında yüzde 10 indirim gibi uygulamaları da bulunuyor.

FİBABANKA

Maaşa göre 330, 415, 500 lira promosyon veriyor. Tüm ATM'lerden ücretsiz maaş çekme, kredilerde ve mevduatta özel faiz imkanı sunuyor, hesap işletim ücreti almıyor.

GARANTİ

Maaşını bankaya taşıyanlara, 450 liraya varan promosyona ek, 150 lira bonus fırsatı sunuyor. Paramatiklerde özel menü ile maaşları tek tuşla kuruşu kuruşuna çekme imkanı, kredilerde indirimli faiz oranı sağlıyor.

ING

Emekliye 450 liraya varan promosyon, emekli yakınını bankaya getirenlere de 100 lira nakit veriyor. Hesap işletim ücreti almıyor, özel faizli kredi, telefon bankacılığından direkt özel müşteri temsilcisine bağlanma, ücretsiz tıbbi danışmanlık ve ambulans gibi imkanlar sunuyor.

İŞ BANKASI

450 liraya varan promosyon veriyor. Kredi kartları için yıllık ücret almıyor, vadeli mevduata ve kredilere özel faiz, ücretsiz havale ve EFT imkanları sağlıyor.

ŞEKERBANK

450 liraya varan promosyon ödüyor. 2 otomatik ödeme talimatı verenlere 150 lira daha promosyon hediye ediyor. Ücretsiz havale ve EFT, hesap işletim ücreti muafiyeti, şubede işlem önceliği, eve teslim maaş hizmeti gibi imkanlar sunuyor.

TEB

450 liraya varan promosyon veriyor. Emekli yakınını yönlendirenler de 100 lira nakit kazanıyor. Emekliler, 5 bin liraya kadar olan nakit ihtiyaçlarını yüzde 1.99 faiz oranıyla TEB'den karşılayabiliyor. Kredidede 3 ay taksit erteleme imkanı da var.

QNB FİNANSBANK

QNB Finansbank, emeklilere bir aylık net gelir 1000 TL'ye kadarsa 300 TL, 1000 TL-2000 TL arasındaysa 375 TL, 2000 TL'nin üzerindeyse 450 TL promosyon ödemesi yapıyor. Bu tutarlara ilave olarak yurt içi diğer tüm banka ATM'lerinden ayda iki kere ücretsiz para çekme hakkı, bireysel İnternet bankacılığından yapılacak EFT ve TL havale işlemlerinde işlem ücreti muafiyeti, şubelerdeki işlemlerde sıra önceliği imkanı sunuyor.

VAKIFBANK

Vakıfbank, emekli maaşına göre promosyon ödemesi yapıyor. Maaşı 1000 TL'ye kadar olanlar için 300 TL, 1.000 TL - 2.000 TL (2.000 TL hariç) arasında olanlara 375 TL, 2.000 TL ve daha fazla olanlara 450 TL ödeniyor. Ayrıca araba sahibi olan emekliler için maaş hesabına HGS etiketi ücretsiz olarak sunuluyor.

YAPI KREDİ

Yapı Kredi de emekli maaşına göre promosyon imkanı sunuyor. Bir aylık net gelir 1000 TL'ye kadarsa 300 TL, 1000 TL-2000 TL arasındaysa 375 TL, 2000 TL'nin üzerindeyse 450 TL promosyon ödeniyor. Promosyona ek olarak Yapı Kredi kredi kartı ürünü olan emeklilere promosyon tutarına ilave 200 TL karşılığı puan yükleniyor.

ZİRAAT BANKASI

Ziraat Bankası, bir aylık net gelir 1000 TL'ye kadarsa 300 TL, 1000 TL-2000 TL arasındaysa 375 TL, 2000 TL'nin üzerindeyse 450 TL promosyon ödeniyor.

Kalan kısmı iade edip, banka değiştirebilirsiniz Hem mevcut hem yeni emekliler bankaya 3 yıl taahhüt verip promosyon alabiliyor. Promosyon almış olanlar, isterlerse kalan dönemin parasını iade edip bankasını değiştirebiliyor.

Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emeklilerin maaş farklarının 25 Ocak'ta ödeneceğini söyledi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı (Emekli Sandığı) alanların aylıkları ocak ayının 1’i ila 5’i arasında ödendiği için, 1 Ocak 2019 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları, aylık almakta oldukları banka ve PTT şubelerince 25 Ocak 2019 tarihinde ödenecektir" açıklaması yaptı.

SSK'dan emekli olunca ne kadar maaş alırım?

– Eğer hizmetlerinizin tamamı 2000 yılından önce ise 1400-1600 TL arası,

– 2000 öncesi ile 2000-2008 arasında ise 1200-1400 TL arası,

– 2000 öncesi 2000-2008 arası ile 2008 sonrası eşit dağıldı ise 1000-1200 TL arası,

– 2000-2008 arası ile 2008 sonrası ise ortalama 800-1000 TL arasında aylık alırsınız.

– SSK 3600 günden emekli maaşları da hizmetin geçtiği yıllara göre farklılık göstermektedir. 3600 günden emekli olacaklarda eğer hizmetlerinin tamamı 2000 öncesi ise 1400-1600 TL arası, eğer hizmetleri her üç dönem için eşit olarak dağıldıysa ortalama olarak 800-1000 TL emekli maaşı alabilirler.

Bağkur'dan emekli olunca ne kadar maaş alırım?

– Bağkur 9000 günden esnaf, şirket ortaklığı, vergi mükellefi ve isteğe bağlı bağkurdan emekli olacaklar ortalama 1000-1200 TL arasında,

– Bağkur 9000 günden tarım/çiftçi bağkurundan emekli olacaklar ise ortalama 800-1000 TL arasında maaş alabilirler.

– Bağkur 5400 günden esnaf, şirket ortaklığı, vergi mükellefi ve isteğe bağlı bağkurdan emekli olacaklar ortalama 800-1000 TL arası,

– Bağkur 5400 günden tarım/çiftçi bağkurundan emekli olacaklar ise ortalama 600-800 TL arasında emekli maaşı alabilirler.

Memur emeklisi ne kadar maaş alıyor?

2018 yılında en düşük memur emeklisi maaşı yaklaşık 1945 TL'dir. Ortalama memur emekli maaşları da 2000-2200 TL arasındadır.

Emekli maaşı nasıl hesaplanır?

SSK’ya bağlı olarak çalışanların emekli maaşı hesaplama işlemi SGK resmi sayfasından yapılırken, Bağ-Kur emekli maaşı sorgulama işlemi ise e-Devlet portalı üzerinden gerçekleştiriliyor. Emekli maaşınız hakkında sorgulama ve hesaplama yapmak için gereken linklere tıklamak ve bilgileri eksiksiz bir şekilde doldurmaktır. İşte hesaplama işlemi ayrıntıları…

4A (SSK) emekli maaşı nasıl sorgulanır?

Emekli maaşını hesaplamak isteyen 4A (SSK)emeklisi vatandaşların yapması gereken tek işlem “uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/” adresine giderek “TC Kimlik Numarası, SSK Sicil Numarası, Baba Adı, Nüfus İl ve Doğum Tarihi” gibi bilgileri girerek sorgusunu tamamlamaktır.

4B (BAĞ-KUR) emekli maaşı nasıl sorgulanır?

4B Bağ-Kur emeklisi olan vatandaşlar e-Devlet linkine tıklayarak, TC. kimlik no ile e-Devlet şifresini girerek sorgularını tamamlayabilirler. Ancak sisteme giriş yaptıktan sonra açılan 4B emekli maaşı hesaplama sayfasında esnaf yahut tarım işçisi seçeneklerini işaretlemeniz gerekmektedir.