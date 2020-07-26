2012'deki tweeti gündeme geldi! Erdoğan'dan olay sözler

CHP'nin 37. Olağan Kurultayı'nda tek başına aday olan ve bu nedenle diktatörlük eleştirisi yöneltilen Kemal Kılıçdaroğlu, yeniden Genel Başkan seçildi.

Kılıçdaroğlu'nun yeniden Genel Başkan olmasının ardından sosyal medyada akıllara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2012 yılında kullandığı ifadeler geldi.

Erdoğan, 22 Nisan 2012 tarihli tweetinde, Kılıçdaroğlu ile ilgili şunları kaydetmişti:

"CHP'nin başında bu beyefendi olduğu sürece ben de halimize hamd ediyorum. İşimiz kolay."