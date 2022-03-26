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Aktüel 2 terörist daha öldürüldü
Aktüel

2 terörist daha öldürüldü

Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 2 PKK/YPG’li terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi.

Yeniakit Publisher
2022-03-26 10:30:00 -
2 terörist daha öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, (MSB) Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG’li teröristi ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirdi. Teröristlerin saldırı girişimlerine güçlü şekilde karşılık vermeye devam edeceğiz."

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