2 terörist daha öldürüldü
Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 2 PKK/YPG’li terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, (MSB) Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG’li teröristi ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirdi. Teröristlerin saldırı girişimlerine güçlü şekilde karşılık vermeye devam edeceğiz."