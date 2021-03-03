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Gündem ‘2 kamp’ meselesi Millet ittifakında olunca işlemiyor ne hikmetse! Mustafa Kamalak Cumhur İttifakı’na geçilmemesi için bahaneyi buldu
Gündem

‘2 kamp’ meselesi Millet ittifakında olunca işlemiyor ne hikmetse! Mustafa Kamalak Cumhur İttifakı’na geçilmemesi için bahaneyi buldu

Saadet Partisi eski Genel Başkanı Mustafa Kamalak, AK Parti ile ittifak yapılmaması için garip bir bahane uyurdu. Kamalak, Saadet Partisi’nin Cumhur İttifakı’na girmesi durumunda Türkiye’nin 2 cepheye bölüneceğini ileri sürdü. Kamalak, Saadet Partisi’nin Millet İttifakı’na destek vermesiyle oluşmayan 2 cephenin Cumhur İttifakı için ileri sürerek, Türkiye’yi değil AK Parti düşmanlığını gözettiğini kanıtladı!..

Yeniakit Publisher
2021-03-03 15:50:00 -
‘2 kamp’ meselesi Millet ittifakında olunca işlemiyor ne hikmetse! Mustafa Kamalak Cumhur İttifakı’na geçilmemesi için bahaneyi buldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Saadet Partili Oğuzhan Asiltürk’e yaptığı ziyaretin artından AK Parti karşıtlığını alenen ilan eden Saadet Partisi eski Genel Başkanı Mustafa Kamalak, bu kez partisinin Cumhur İttifakı’na destek vermesi durumuna oluşacağını savunduğu “2 cephe” iddiasıyla gündeme geldi. Sözcü’ye konuşan Kamalak, Saadet Partisi’nin AK Parti ile ittifak yapması durumunda mütedeyyin insanlar ile solcu, komünist ve teröristlerin 2 ayrı cephe olacağını ifade etti. Ancak Kamalak, Saadet Partisi Millet İttifakı’nda yer aldığında, yani solcu komünist cephede olunca ses çıkartmadı. Partinin Cumhur İttifakı’na geçmesine ise karşı çıktı.

Millet ittifakına geçerken ‘2 cephe olur’ söylemini kullanmayan Kamalak, mesele Cumhur İttifakı’na geçme meselesi olunca bu bahaneyi uydurdu.

Kamalak’ın açıklamaları şu şekilde:

-Tam aksine belki de binlerce parti mensubu beni aradı. ‘Vebali büyük olan ile ittifak yapılamaz’ sözleri için ‘yüreğimize su serptiniz’ dediler. Bu sözleri derken bugün de aynı kanaatteyim.

-Eğer Saadet Partisi AKP ile ittifak yapacak olursa kanaatimce ülke daha bir gerilir. Ülke iki kampa ayrılmış olur.

-Fiilen bir tarafta Cumhur İttifakı yanı mütedeyyin insanların toplandığı kamp. Buna karşılık ikinci kamp solcular, komünistler, bölücülerle iş birliği içinde olan kamp.

-Buna kanaatimce hiçbirimizin hakkı yoktur. Bu ülkenin çatışmaya, bölünmeye tahammülü yoktur. Böyle bir kamplaşma ülkeyi bölünmeye, çatışmaya götürür. Hepimiz bu milletin evlatlarıyız.

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Yorumlar

Yusuf

hayatta tek başarınız erbakanı tanımak
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iren siniz

Siz ne av ne avcısınız avı avcıya getiren siniz
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