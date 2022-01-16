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Aktüel 2 gündür haber alınamayan kişi ölü bulundu
Aktüel

2 gündür haber alınamayan kişi ölü bulundu

Ankara'nın Çubuk ilçesinde 2 gündür haber alınamayan kişinin cesedi bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-01-16 20:12:00 -
2 gündür haber alınamayan kişi ölü bulundu

Ankara-Çubuk'ta 2 gündür haber alınamayan kişinin cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçedeki evinden 2 gün önce ayrılarak 52 yaşındaki Tamer Yıldırım'dan haber alamayan yakınları, dün durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

İhbar üzerine AFAD, AKUT ve jandarma ekipleri, 3 çocuk babası Yıldırım'ın bulunması için çalışma başlattı.

Ekipler çalışmalarını, evinden ayrıldıktan sonra taksiye bindiği öğrenilen Yıldırım'ın en son görüldüğü, Çubuk Karagöl Tabiat Parkı yolu üzerindeki Kızılek Mahallesi çevresindeki ormanlık alanlarda yoğunlaştırdı.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş ve vatandaşların destek verdiği arama çalışmalarında, drone yardımıyla Yıldırım'ın cesedine ulaşıldı.

Tahsin Yıldırım'ın cesedi, taksiden indiği noktadan yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta, Çubuk Karagöl Tabiat Parkı yakınındaki vericilerin bulunduğu tepede bulundu.

Yıldırım'ın cesedi, otopsi için Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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